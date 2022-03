Golfistka Napoleanová je před finále na turnaji LET v Saúdské Arábii třetí

King Abdullah Economic City (Saúdská Arábie) - Ze třetího místa půjde golfistka Kristýna Napoleanová do nedělního finále turnaje evropského okruhu LET v Saúdské Arábii. Česká hráčka v dnešním třetím kole neudržela pozici v čele a za vedoucí Georgií Hallovou z Anglie zaostává o šest ran.

Napoleanová se po dvou dnech dělila o první místo s Hallovou, ale zkušená soupeřka dnes zahrála čtyři rány pod par a s celkovým skóre -10 se ve vedení osamostatnila. Na druhé místo se posunula trojnásobná vítězka turnajů major Anna Nordqvistová ze Švédska.

Napoleanové se ve třetím kole tolik nedařilo. Po dvanácti jamkách měla na kontě pět ran nad par za kolo, ale třemi birdie, z toho dvěma na posledních dvou jamkách, zakončila den se skóre +2. Celkově má čtyři rány pod par a o třetí místo se dělí se Švédkou Johannou Gustavssonovou.

Turnaj vyvrcholí v neděli a Napoleanová by se v případě triumfu stala druhou českou vítězkou turnaje LET. Zatím jako jediná to dokázala Klára Spilková v Rabatu v roce 2017.