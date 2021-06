Golfistka Kousková vyhrála jako první Češka akci druhé evropské série

Konopiště (Benešovsko) - Golfistka Sára Kousková vyhrála jako první Češka turnaj druhé nejvyšší evropské série LET Access. Na Amundi Czech Ladies Challenge na Konopišti česká amatérka kralovala od prvního dne a po třetím kole triumfovala se skóre 14 ran pod par.

Kousková zvítězila s obrovským náskokem osmi ran před Ninou Pegovovou z Ruska. Na děleném 3. místě skončily se skóre -2 dvě české amatérky Tereza Melecká a Klára Sionková.

Už po dvou dnech vedla Kousková o sedm ran a ve finále jí stačilo zahrát ránu pod par. Na závěrečné osmnáctce zapsala čtyři birdie, bogey a double bogey.

Turnaj LET Access Series, jehož promotérem je Česká golfová federace, bývá pro mladé české amatérky úspěšný. Na Konopišti skončila v letech 2018 a 2019 druhá Melecká, loni se hrálo v Praze a Kousková, Patricie Macková a Agáta Vahalová skončily dvanácté.

Golfový turnaj žen Amundi Czech Ladies Challenge evropského okruhu LET Access Series na Konopišti (dotace 37.500 eur, par 72):

1. am. Kousková (ČR) 202 (64+67+71), 2. Pegovová (Rus.) 210 (71+67+72), 3. am Sionková 214 (73+70+71), am. Melecká (obě ČR) 214 (72+69+73), Colombová (Švýc.) 214 (69+74+71), Gimmyová (Něm.) 214 (74+67+73), ...9. am. Melichová 217 (72+73+72), 14. am. Ryšková 218 (72+75+71), 27. am. Vahalová 222 (72+78+72), am. Koželuhová 222 (72+78+72), am. Macková (všechny (ČR) 222 (70+71+81).