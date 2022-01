Golfistka Kousková si jako první Češka zahraje v Augustě

Praha - Golfistka Sára Kousková si na přelomu března a dubna zahraje jako první Češka na slavném americkém hřišti v Augustě. Česká amatérka obdržela po úspěšné sezoně pozvánku na prestižní turnaj Augusta National Women's Amateur.

"Co k tomu více říct. Jsem ohromně šťastná. Je to odměna za tvrdou práci nejen v posledních dvou letech. To, že se do Augusty podívám jako vůbec první Češka, celou věc jen umocňuje," uvedla dvaadvacetiletá golfistka v tiskové zprávě. "Dvakrát mi tenhle vysněný turnaj utekl o pomyslný kousek," dodala.

Dvaadvacetiletá Kousková loni vyhrála turnaj druhé evropské série LETAS, když ovládla Czech Ladies Challenge na Konopišti. Hráčce klubu ze Zbraslavi se dařilo i v amerických univerzitních soutěžích a jako jediná Češka získala plnou kartu na nejvyšší evropskou profesionální tour.

Letos by Kousková měla po dokončení studia na Texaské univerzitě v Austinu přestoupit k profesionálkám. Jejím cílem je start na olympijských hrách v Paříži 2024.

"Golf je ale v tomhle velmi specifický sport. Samotný výsledek ovlivňují drobné detaily, takže se snažím myslet spíše v krátkodobějším horizontu. Pokud se mě zeptáte třeba na Augustu, tak nezastírám, že bych ráda uspěla i tam. Samozřejmě jedna věc je se na turnaj probojovat a druhá tam uspět. Mohu ale všem slíbit, že udělám maximum pro to, abych naši vlajku dostala ve výsledkové listině co nejvýše," doplnila Kousková.