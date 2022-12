Golfistka Kousková obsadila na Australian Open 22. místo

Melbourne - Golfistka Sára Kousková zakončila svou první profesionální sezonu 22. místem na Australian Open. V posledním kole zahrála 75 ran a pohoršila si o dvě příčky s celkovým skóre pět úderů nad par. Vítězkou turnaje se stala Jihoafričanka Ashleigh Buhaiová, která měla po čtyřech kolech 12 ran pod par. Souběžně hranou soutěž mužů v Melbourne ovládl Polák Adrian Meronk, který v posledním kole sesadil z prvního místa domácí hvězdu Adama Scotta.

Kousková za své vystoupení obdržela prémii 19.380 australských dolarů (zhruba 300.000 korun) a upevnila si pozici české dvojky ve světovém žebříčku za Klárou Spilkovou. Ta se představila na Australian předloni a neprošla cutem.

"Celý turnaj pro mne byla skvělá zkušenost. Jak s ohledem na nové prostředí, tak na formát a význam celé akce. A samozřejmě také na sílu a zkušenosti startovního pole, se kterým jsem se tu měla možnost potkat. Těší mě, že ač jsem nepředváděla svůj nejlepší golf, tak jsem byla schopná projít skrz oba cuty, což nebylo jednoduché," uvedla Kousková v tiskové zprávě.

O 22. místo se podělila s anglickou hvězdou Laurou Daviesovou. Až za Kouskovou skončila slavná Australanka Karrie Webbová, s kterou třiadvacetiletá česká golfistka hrála poslední kolo ve skupině.

Závěrečný den ztížilo hráčům a hráčkám teplé a větrné počasí. Kouskové nevyšly čtvrtá a šestá jamka, kde zapsala triple bogey a double bogey. Pak přidala ještě bogey na čtrnáctce, třikrát zahrála birdie.

"Poslední kolo bylo v těžkých podmínkách a na pár jamkách se mi bohužel nepovedlo poprat se silným větrem a zapsala jsem vyšší skóre. Odnáším si každopádně do dalšího roku jen to pozitivní," uvedla Kousková, která se dostala na turnaj díky vítězství v celkovém hodnocení druhé nejvyšší evropské série LETAS.

Parádní tečkou za turnajem i celou sezonou byla pro Kouskovou 18. jamka, kde se její přihrávka do greenu z 80 metrů otřela o jamku a česká hráčka si vysloužila nadšené ovace diváků. "Poslední jamka před bouřlivým domácím prostředím byla něčím, co chci a věřím, že budu zažívat co nejčastěji," řekla Kousková, která zakončila turnaj birdie.

Muži: 1. Meronk (Pol.) 268 (73+66+63+66), 2. Scott 273 (71+63+67+72), 3. Lee (oba Austr.) 274 (70+70+65+69).

Ženy: 1. Buhaiová (JAR) 277 (69+69+66+73), 2. Sin Či-je (Korea) 278 (68+68+67+75), 3. Greenová (Austr.) 279 (68+66+71+74), ...22. Kousková (ČR) 294 (75+72+72+75).