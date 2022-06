Golfistka Kousková je po druhém kole na Zbraslavi druhá, vede Nojaová

Praha - Golfistka Sára Kousková se díky povedenému druhému kolu na turnaji Amundi Czech Ladies Challenge evropského okruhu LET Access Series v Praze na Zbraslavi posunula na druhé místo. Se skóre -11 suverénně vede šestnáctiletá Němka Chiara Nojaová. O třetí místo se dělí amatérky Karolína Stará s Patricií Mackovou.

Obhájkyně loňského vítězství Kousková, která na Zbraslavi debutuje mezi profesionálkami, se oproti pátku zlepšila o devět ran a výkonem 67 předvedla výkon kola. Noajová za Kouskovou zaostala o jediný úder a před nedělním finálovým kolem si před Češkou drží pohodlný náskok deseti ran.

Golfový turnaj žen Amundi Czech Ladies Challenge evropského okruhu LET Access Series na Zbraslavi (dotace 37.500 eur, par 72) - po 2. kole:

1. Nojaová (Něm.) 133 (65+68), 2. Kousková 143 (76+67), 3. am. Stará 145 (71+74) a am. Macková 145 (74+71), 5. am. Vahalová 146 (75+71), am. Melichová (všechny ČR) 146 (74+72), Clewsová (Angl.) 146 (72+74), Mühlbauerová (Rak.) 146 (73+73) a Reauová (Fr.) 146 (74+72), ...15. mj. am. Burdová 148 (71+76), 21. mj. am. Urbánková (obě ČR) 149 (78+71).