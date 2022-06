Golfistka Kousková byla na Zbraslavi druhá, vyhrála šestnáctiletá Němka Nojaová

Praha - Golfistka Sára Kousková skončila druhá na turnaji Amundi Czech Ladies Challenge evropského okruhu LET Access Series v Praze na Zbraslavi. Loňskou vítězku z Konopiště o devět ran předčila šestnáctiletá Němka Chiara Nojaová, která suverénně vedla od prvního dne a vyhrála se skóre 12 úderů pod par.

Dělené čtvrté místo obsadily české amatérky Jana Melichová a Patricie Macková s výsledkem +1. O dvě rány byla lepší třetí Rakušanka Katharina Mühlbauerová, která se jako jediná s Nojaovou a Kouskovou dostala pod par hřiště. Šestá byla další domácí amatérka Agáta Vahalová (+2).

Kousková, která na Zbraslavi debutovala mezi profesionálkami, byla stejně jako v sobotu o jednu ránu lepší než Nojaová. Domácí hráčka doplatila na nepovedené úvodní kolo, po kterém na talentovanou Němku ztrácela 11 úderů.

"Dnes byla má hra podobná té včerejší, tedy naprostá spokojenost. I když k té mi vlastně chybělo více proměněných puttů. Plán byl zkusit na Chiaru ještě trochu zatlačit, nicméně hrála celé tři dny skvěle. Jsem každopádně ohromně šťastná, jak mi vyšel můj premiérový start mezi profesionálkami a těším se na budoucí turnaje," uvedla dvaadvacetiletá Kousková v tiskové zprávě.

Nojaová měla blízko k vítězství už před dvěma měsíci ve Francii, ale neuspěla v play off a skončila druhá. "I proto jsem měla o motivaci postaráno. V Praze se mi sešlo vše, dobře jsem hrála z týčka a seděly mi místní greeny. Odvážím si zážitek na celý život. První profesionální výhra se slaví jednou za život," řekla Nojaová.

Golfový turnaj žen Amundi Czech Ladies Challenge evropského okruhu LET Access Series na Zbraslavi (dotace 37.500 eur, par 72) - po 2. kole:

1. Nojaová (Něm.) 204 (65+68+71), 2. Kousková (ČR) 213 (76+67+70), 3. Mühlbauerová (Rak.) 215 (73+73+69), 4. am. Melichová 217 (74+72+71), am. Macková 217 (74+71+72), 6. am. Vahalová (všechny ČR) 218 (75+71+72), 7. Ebnerová (Rak) 219 (76+71+72), Clewsová (Angl.) 219 (72+74+73), 9. Mactaggartová (Skot). 220 (78+71+71), Chauchepratová (Fr.) 220 (75+72+73)... 12. am. Stará (ČR) 222 (71+74+77), 28. am. Burdová (ČR) 226 (71+78+77), 35. Váchová 228 (77­+74+77), am. Dimitrová 228 (75+75+78), am. Urbánková (všechny ČR) 228 (78+71+79).