Golfisté Cantlay a Shauffele vyhráli v rekordu turnaj dvojic v Avondale

Avondale (USA) - Američané Patrick Cantlay a Xander Schauffele ovládli turnaj dvojic v Avondale a se skóre -29 stanovili o dva údery rekord soutěže, která se na okruhu PGA koná od roku 2017 jako jediná v týmové podobě. Aktuálně pátý a dvanáctý hráč světového žebříčku ovládli konečné pořadí Zurich Classic s náskokem dvou ran před krajany Samem Burnsem a Billym Horschelem.

Pro Cantlaye znamenal triumf sedmé vítězství na PGA Tour v kariéře, pro Schauffeleho páté. Každý z nich získal prémii 1,199.350 dolarů.

Na rekord turnaje dosáhli pozdější vítězové i ve čtvrtečním úvodním kole, ve kterém si připsali 59 ran v takzvaném four ballu. Při něm každý golfista hraje svým míčkem a na jednotlivých jamkách se zapíše skóre lepšího z nich. A Cantlay s Shauffellem zaznamenali na úvod 11 birdie a k tomu eagle.

"Obzvlášť tam to vypadalo tak, že jak měl někdo z nás šanci patovat do birdie, chopil se jí," pochvaloval si Cantlay čtvrteční hru. Four ball se hrál i v sobotu, kdy turnajoví šampioni zahráli jen o ránu hůř. V pátek a v neděli byla na programu čtyřhra (foursome), při níž dvojice hraje s jedním míčkem a hráči se v úderech střídají.

Golfový turnaj dvojic Classic of New Orleans série PGA Tour v Avondale (dotace 8,3 milionu dolarů, par 72) 1. Schauffele, Cantlay 259 (59+68+60+72), 2. Burns, Horschel 261 (62+68+63+68), 3. Redman, Ryder (USA) 264 (61+67+69+67), 4. Riley, Zalatoris (USA) 265 (64+71+64+66), Bradley, Steele 265 (64+71+63+67), Varner, Watson 265 (62+71+64+68), Moore, NeSmith (všichni USA) 265 (60+73+64+68), Rai, Lipsky (Angl./USA) 265 (61+67+65+72) a Higgo, Grace (JAR) 265 (64+65+63+73).