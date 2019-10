Golfista Woods v Čibě vyhrál rekordní 82. turnaj

Čiba - Americký golfista Tiger Woods vyhrál turnaj Zozo Championship v Čibě a 82. triumfem na okruhu PGA vyrovnal rekord krajana Sama Sneada. Bývalý první hráč světového žebříčku triumfoval o tři rány před domácím Hidekim Macujamou.

"Je to velké číslo. Bohužel mě v kariéře provázely různé problémy, trápila mě záda a několik let jsem nehrál, takže to vypadalo, že na rekord nedosáhnu," řekl Woods. "Všechno je to o vyrovnanosti výkonů. Sam tak hrál do padesáti let, mně bylo čtyřicet," dodal.

Snead si v roce 1965 připsal rekordní triumf ve věku 52 let a třiačtyřicetiletý Woods doufá, že i on bude ještě dlouho hrát. "Ale kdybyste se mě zeptali před pár lety, tak bych odpověděl jinak. Teď ale budoucnost vypadá skvěle, tak snad si udržím výkonnost," přidal Woods, který poprvé na okruhu PGA triumfoval v roce 1996 a na kontě má i 15 vítězství na majorech.

Golfový turnaj Zozo Championship série PGA Tour v Čibě v Japonsku (par 70, dotace 9,75 mil. dolarů): 1. Woods (USA) 261 (64+64+66+67), 2. Macujama (Jap.) 264 (65+67+65+67), 3. Im Song-če (Korea) 267 (71+64+67+65) a McIlroy (Sev. Ir.) 267 (72+65+63+67), 5. Woodland (USA) 268 (64+66+68+70), 6. Conners (Kan.) 268 (69+64+66+70) a Horschel (USA) 268 (68+67+64+70).