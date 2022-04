Golfista Woods plánuje po Masters startovat i na British Open

Augusta (USA) - Golfista Tiger Woods se po svém comebacku na Masters v Augustě představí i na červencovém turnaji major British Open. Šestačtyřicetiletý hvězdný Američan, jenž se vrátil po více než roční pauze zaviněné vážným zraněním nohy po autonehodě, o svém startu ve skotském St. Andrews informoval v rozhovoru pro Sky Sport.

"Je to mému srdci velice blízké, vyhrál jsem tam dvakrát Open, je to domov golfu a moje nejoblíbenější golfové hřiště na světě," popsal Woods, co ho na startu na 150. ročníku The Open láká. "Už nikdy nebudu hrát kompletní program, ale jen velké turnaje," konstatoval.

Následky zranění pravé nohy, o niž při nehodě málem přišel, Woodse stále limitují. "Výdrž zatím není moc dobrá. Na začátku to bolí jako čert a pak, když se rozehřeju, je to dobré a trefím pár dobrých ran. Pak ale výdrž zase klesá a já dávám hrozné rány. To je jedna z věcí, na kterých musíme zapracovat, a uvidíme, jak bude vypadat program," popsal.

Patnáctinásobný vítěz turnajů major zatím neví, jestli nastoupí i na květnovém PGA Championship v Southern Hills. Další major US Open je na programu v polovině června. S British Open, které ovládl celkem třikrát, z toho dvakrát na hřišti St. Andrews, ale Woods po pauze počítá.

Na Masters začal Woods až nečekaně dobře a po prvním kole byl desátý. V dalších dnech se ale propadal a nakonec obsadil 47. místo.