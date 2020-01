Golfista Spilková začíná desátou profi sezonu, druhou na LPGA

Boca Raton (USA) - Golfistka Klára Spilková je na prahu jubilejní desáté profesionální sezony. Pětadvacetiletá Češka, někdejší nejmladší hráčka v historii na evropském okruhu LET, startuje druhý rok na elitní americké sérii LPGA a první turnaj absolvuje od čtvrtka v Boca Raton na Floridě.

"Minulá sezona mi toho hodně dala. Do nové vstupuji mnohem jistější. Věřím si, cítím se tu víc jako doma a už vím, do čeho jdu," uvedla v tiskové zprávě. "Sezona je dlouhá, může se stát cokoli. Nemám dlouhodobé plány ani očekávání, beru to turnaj po turnaji, kolo po kole, ránu po ráně. Nechci se dívat moc dopředu. Důležité je, že hraji dobře, i když jsem si koncem roku dala měsíc volna," řekla.

Loni ze čtrnácti turnajů na LPGA prošla cutem jen pětkrát a nejlépe byla 32. Dva měsíce kvůli únavě a vyčerpání po přechozené nemoci vynechala a pokračování na okruhu i v letošním roce si zajistila v kvalifikaci.

Po Vánocích odletěla do Sarasoty, kde má americkou základnu, a trénovala na hřišti The Concession Golf Club. "Je těžké a můžu tam hrát pořád dokola, což je ideální. Hodně jsem se věnovala krátké hře. Sebevědomí mi dodává i fyzická kondice," pochvalovala si členka Czech Golf Teamu i globálního týmu KPMG.

Žádné zásadní změny před sezonou nedělala. Má stejné hole i caddieho Willa St. Ongeho, který ale první turnaj vynechá. "Je na charitativní misi na Filipínách, tak ho zastoupí můj přítel Sean Davidson," doplnila pražská rodačka.

Loni zjistila, že hřiště na LPGA jsou ve srovnání s LET mnohem náročnější. Jsou delší a greeny tvrdší. "Když jsem koncem loňské sezony byla na LET ve Španělsku, tak jsem do greenů hrála wedge, což zde nehrozí. Na druhou stranu prodlužuji své rány a dobře trefuji jak drajvy, tak železa, takže se cítím dobře," řekla.

Na prvním místě má golf, chce se dostat na olympiádu v Tokiu, ale rovněž touží najít čas i na jiné věci. "V rámci osobního rozvoje, odreagování se a také proto, abych zůstala zdravá. Dám sto procent golfu, když je to potřeba, vždycky bude na prvním místě. Chci jít na hřiště s vědomím, že jsem přípravě dala všechno. Chci se ale také naučit vypínat a přesměrovat hlavu jinam," řekla Spilková.

Po turnaji v Boca Raton se na pět dnů vrátí do Sarasoty a pak odletí na dva turnaje do Austrálie (Handa Vic Open a Australian Open). Po měsíci volna, během nějž bude i v Praze, zase odcestuje na Floridu. "V polovině března přijde turnaj ve Phoenixu. Po něm budu hrát v Kalifornii a v dubnu na Havaji," dodala.