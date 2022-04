Golfista Scheffler poprvé triumfoval na majoru Masters

Augusta (USA) - Golfista Scottie Scheffler se poprvé oblékl do zeleného saka pro vítěze Masters v Augustě a získal premiérový titul kategorie major. Pětadvacetiletý Američan dokázal jako pátý hráč v historii triumfovat v roli světové jedničky a získal odměnu 2,7 milionu dolarů.

Fotogalerie

Scheffler vedl od druhého kola a v koncovce měl takový náskok, že si mohl dovolit čtyři paty na závěrečné jamce. Celkově tak měl po čtyřech dnech skóre deset ran pod par a náskok tří ran před severoirským hráčem Rorym McIlroyem, který se ve finále blýskl kolem za -8.

Na třetím místě skončil Australan Cameron Smith, který se na začátku závěrečného dne dotáhl na jedinou ránu za Schefflera, ale naděje na úspěch "utopil" úderem do vody na dvanácté jamce. Spolu s letošním vítězem The Players Smithem skončil třetí šampion britského The Open z roku 2019 Shane Lowry z Irska.

Ostře sledovaný návrat Američana Tigera Woodse po autonehodě zázrakem neskončil. Pětinásobný vítěz Masters zahrál celkově třináct ran nad par a obsadil 47. místo.

Masters, golfový turnaj kategorie major v Augustě v USA (par 72, dotace 15 milionů dolarů): 1. Scheffler (USA) 278 (69+67+71+71), 2. McIlroy (Sev. Ir.) 281 (73+73+71+64), 3. Smith (Austr.) 283 (68+74+68+73) a Lowry (Ir.) 283 (73+68+73+69), 5. Morikawa 284 (73+70+74+67), 6. Zalatoris (oba USA) 285 (71+72+75+67) a Conners (Kan.) 285 (70+73+72+70), 8. Thomas (USA) 287 (76+67+72+72) a Im Song-če (Korea) 287 (67+74+71+75), 10. Schwartzel (JAR) 288 (72+69+73+74) a Champ (USA) 288 (72+75+71+70), ...47. mj. Woods (USA) 301 (71+74+78+78).