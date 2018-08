Vysoký Újezd (Berounsko) - Golfový turnaj Czech Masters vyhrál Ital Andrea Pavan a oslavil premiérové vítězství na European Tour. Na hřišti Albatross u Prahy porazil o dvě rány jednu z hlavních hvězd Ira Pádraiga Harringtona, trojnásobného šampiona turnajů kategorie major.

Oba hráči se před posledním kolem dělili o vedení, ale finálový boj zvládl lépe devětadvacetiletý italský golfista. Zahrál šestkrát birdie a cestu za největším úspěchem v kariéře mu nepřekazilo ani bogey na jamce číslo 2. Za prvenství inkasoval prémii 166.660 eur (4,3 milionu korun) z milionové dotace.

Vítězství se Pavan dočkal při 112. startu na European Tour. Celkovým skóre 22 ran pod par navíc v pátém ročníku vytvořil nový rekord turnaje.

"Je to úžasné, ohromné. Čtyřikrát jsem vyhrál na Challenge Tour, ale to už je dlouho. Tohle vítězství si užiju, nebylo snadné ho získat," uvedl Pavan, který prožívá šťastné období i v soukromí. "Čekáme druhé děťátko, holčička se má narodit ve středu. Jsme z toho nadšení, nemůžu se dočkat, až to s rodinou oslavíme," prohlásil.

Harrington, který příští týden oslaví 47. narozeniny, neukončil téměř dvouleté čekání na další titul. Dvojnásobný šampion British Open na European Tour zvítězil již patnáctkrát, naposledy to bylo v říjnu 2016.

Čeští golfisté stejně jako před rokem ve víkendových kolech turnaje nejvyšší evropské série chyběli.

Obhajoba titulu nevyšla Jihoafričanovi Haydnu Porteousovi, který skončil na děleném 36. místě. Nevydařený víkend prožil slavný Američan John Daly, který byl po prvním kole jedním z lídrů, ale dnes zahrál dvě rány nad par a klesl na konečnou 59. příčku.

Lépe se vedlo hráčům, kteří na Albatrossu bojovali také o naději na účast v Ryder Cupu. Vítěz Czech Masters z roku 2015 Belgičan Thomas Pieters a Angličan Eddie Pepperell se podělili o deváté místo.

Golfový turnaj Czech Masters série European Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 1 milion eur):

1. Pavan (It.) 266 (65+69+65+67), 2. Harrington (Ir.) 268 (66+68+65+69), 3. Green (Malaj.) 271 (64+68+70+69), 4. Jamieson (Skot.) 273 (67+68+68+70) a Slattery 273 (65+72+68+68), 6. Lewis (oba Angl.) 274 (69+66+71+68), ...101. Mrůzek 143 (69+74), 109. Matuš 144 (72+72), Lieser 144 (69+75), Kořínek 144 (71+73), Cafourek 144 (69+75), 127. Tichý (am.) 146 (74+72), Zach (am.) 146 (73+73), 134. Gál 147 (71+76), Suchan 147 (72+75), Tintěra 147 (70+77), 148. Pospíšil 151 (75+76), 155. Dědek (všichni ČR) 158 (79+79) - všichni neprošli cutem.