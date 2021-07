Golfista Morikawa vyhrál při svém debutu britský major The Open

Americký golfista Collin Morikawa se raduje ze svého vítězství na britském The Open.

Sandwich (Británie) - Americký golfista Collin Morikawa vyhrál při svém debutu britské The Open. Na hřišti Royal St George's v Sandwich zvítězil s patnácti ranami pod par a získal druhý major titul. Poprvé se radoval loni při své premiéře na PGA Championship.

Čtyřiadvacetiletý Morikawa napodobil slavného krajana Tigera Woodse a vyhrál dva majory před 25. narozeninami. Jako první to ale dokázal při debutech.

Do čela The Open se Morikawa dostal až během závěrečného kola a zvítězil o dvě rány před dalším Američanem Jordanem Spiethem, vítězem turnaje z roku 2017. Na děleném třetím místě skončil po tři kola vedoucí Jihoafričan Louis Oosthuizen, kterému finále nevyšlo. Stejně jako on dohrál se skóre -11 i Španěl Jon Rahm a díky tomu se vrátí na post světové jedničky.

"Tohle je zdaleka jeden z nejlepších okamžiků mého života. Podívejte se na fanoušky, je úžasné je slyšet. Chci sem jezdit rok co rok," řekl Morikawa, který se posune na třetí místo žebříčku.

Zatímco loni v San Franciscu přebíral trofej bez diváků, protože PGA Championship se hrál bez nich jako první major kvůli koronaviru v historii, slavný Klaretový džbán převzal za hlasitého potlesku fanoušků. Loni se turnaj kvůli pandemii nekonal.

Profesionálem se Morikawa přitom stal teprve v roce 2019. "Od prvního dne věřím ve své schopnosti a plním si své úkoly od pondělí do středy, abych věděl, co je na turnajích potřeba," řekl. Dá se říci, že to zvládá na jedničku. Dva majory vyhrál z osmi startů na turnajích velké čtyřky.

Na The Open přiletěl bez svého manažera a doma nechal i trenéra. "Nepotřebuju je každý týden," vysvětloval rodák z Los Angeles žijící v Las Vegas začátkem týdne.

The Open Championship, golfový turnaj kategorie major v britském Sandwichi (par 70, dotace 11,5 milionu dolarů): 1. Morikawa 265 (67+64+68+66), 2. Spieth (oba USA) 267 (65+67+69+66), 3. Rahm (Šp.) 269 (71+64+68+66) a Oosthuizen 269 (64+65+69+71), 5. Frittelli (oba JAR) 271 (66+67+70+68), 6. Hughes (Kan.) 272 (66+69+68+69) a Koepka 272 (69+66+72+65), 8. Johnson 273 (68+65+73+67), Berger 273 (70+67+68+68), Scheffler (všichni USA) 273 (67+66+69+71) a MacIntyre (Skot.) 273 (72+69+65+67).