Golfista Kořínek vylepšil rekord hřiště v Berouně, Czech Open ale vyhrál Brun

Beroun - Golfista Aleš Kořínek na turnaji Czech PGA Tour v Berouně vytvořil nový rekord hřiště, kterým si pomohl do rozstřelu o celkové vítězství s Julienem Brunem, Czech Open ale nakonec přece jen vyhrál favorizovaný francouzský hráč. Rozhodlo se až v tříjamkovém play off, ve čtyřkolové soutěži oba zahráli 265 úderů, 23 pod par. Člen evropského okruhu DP World Tour Brun získal za prvenství 150.000 korun z půlmilionové dotace.

Kořínek se zaskvěl v závěrečném kole, které zvládl na pouhých 60 úderů. Na dvou jamkách zahrál eagle, tedy dvě rány pod normu, na dalších osmi zaznamenal birdie a na zbylých osmi par. "Je to moje nejnižší skóre. Ráno jsem říkal, že zkusíme Juliena potrápit. A víc jsem pro to asi nemohl udělat," uvedl v tiskové zprávě. V předchozích třech hracích dnech bylo jeho maximem 68 ran. Skvělým závěrem stáhl ztrátu pěti úderů, kterou měl na začátku posledního dne na Bruna, nakonec to ale na prvenství nestačilo.

"Přiznávám, že jsem nečekal, že bude rozhodovat až play off. Aleš ale zahrál naprosto fantastické kolo. Ani já nehrál špatně, finálovou rundu sedm pod par, ale chyboval jsem na osmnáctce," konstatoval Brun.

Se ztrátou osmi úderů skončil třetí obhájce prvenství Filip Mrůzek, který byl s výkonem 62 dosavadním rekordmanem hřiště Royal Beroun Golf Clubu. V držení mu zůstalo alespoň loňské maximum ve vítězném skóre (-24).

Czech Open byl předehrou před vrcholem tuzemské sezony, kterým bude v příštím týdnu turnaj D+D Real Czech Masters z nejvyšší evropské série DP World Tour. Na jeho osmý ročník mají na Albatross, kde se bude hrát 18. až 21. srpna, mimo jiné dorazit Angličan Ian Poulter či Slovák Rory Sabbatini, rodák z jihoafrického Durbanu, který loni slavil stříbrnou medaili na olympijských hrách z Tokiu.