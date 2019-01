Indianapolis - Basketbalisté Golden State vyhráli v NBA pojedenácté za sebou, drží nejdelší vítěznou sérii této sezony a druhé místo v soutěži těsně za vedoucím Milwaukee. Výhru 132:100 nad Indianou si zajistili Warriors už v první čtvrtině.

Obhájce titulu v ní nastřílel 40 bodů a získal vedení o 20 bodů, které už nepustil. Naopak mohl ve druhé půli šetři své opory. Nejlepším střelcem byl s 26 body Stephen Curry, který dal 23 bodů už v první půli. Indiana bez zraněného Victora Oladipa neměla zbraně na odpor.

Za Golden State zůstal v závěsu v tabulce Západní konference Denver, který v Memphisu otočil zdánlivě prohraný zápas a vyhrál 95:92. Ve třetí čtvrtině měl manko už 25 bodů, ale pak Grizzlies zkolabovali, poslední čtvrtinu prohráli o 20 bodů a v poslední minutě dovolili soupeři zápas otočit.

Vítězný koš dal 29 vteřin před koncem Nikola Jokič. Srbský pivot potvrdil dobrou formu 24 body, z toho 15 dal při obratu. Také sváděl velkou bitvu se španělským pivotem domácích Marcem Gasolem, který měl 28 bodů a devět doskoků.

Brooklyn přišel o šňůru šesti výher porážkou 104:112 v Bostonu, který si poradil i s absencí lehce zraněné hvězdy Kyrieho Irvinga. Marcus Smart a Jaylen Brown měli po 21 bodech. Boston skvěle bránil a vyrovnal klubový rekord 16 bloky, šest z nich měl Al Horford.

New York prohrál podesáté za sebou, a to 92:101 s Charlotte. Domácí Hornets rozhodli šňůrou 17:1 v poslední čtvrtině. Táhl je Malik Monk, který dal 12 ze svých 14 bodů v závěrečné části. Nováček Kevin Knox nasbíral za New York 19 bodů. Charlotte na osmé příčce Východní konference, poslední postupové do play off, odskočilo Washingtonu s Tomášem Satoranským na rozdíl tří výher.

Atlanta překvapivě porazila Los Angeles Clippers na jeho palubovce 123:118, když vedla většinu zápasu. Nejvíce o 16 bodů. Nováček Trae Young k triumfu přispěl 26 body, za poražené dal 30 bodů Tobias Harris a byl tak nejlepším střelcem dne.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Boston - Brooklyn 112:104, Charlotte - New York 101:92, Indiana - Golden State 100:132, LA Clippers - Atlanta 118:123, Memphis - Denver 92:95.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 52 37 15 71,2 2. Philadelphia 50 32 18 64,0 3. Boston 50 31 19 62,0 4. Brooklyn 51 27 24 52,9 5. New York 49 10 39 20,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 48 35 13 72,9 2. Indiana 49 32 17 65,3 3. Detroit 48 21 27 43,8 4. Chicago 50 11 39 22,0 5. Cleveland 51 10 41 19,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 48 24 24 50,0 2. Charlotte 49 24 25 49,0 3. Washington 49 21 28 42,9 4. Orlando 50 20 30 40,0 5. Atlanta 49 16 33 32,7

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 49 29 20 59,2 2. San Antonio 51 29 22 56,9 3. Dallas 49 22 27 44,9 4. New Orleans 50 22 28 44,0 5. Memphis 51 20 31 39,2

Severozápadní divize:

1. Denver 49 34 15 69,4 2. Oklahoma City 49 31 18 63,3 3. Portland 51 31 20 60,8 4. Utah 51 29 22 56,9 5. Minnesota 50 24 26 48,0

Pacifická divize:

1. Golden State 50 36 14 72,0 2. LA Clippers 51 28 23 54,9 3. LA Lakers 50 26 24 52,0 4. Sacramento 50 25 25 50,0 5. Phoenix 52 11 41 21,2