Gól z rohu mě překvapil, řekl vítkovický útočník Krenželok po výhře v Brně

Brno - Svým prvním gólem v letošním play off hokejové extraligy přispěl vítkovický veterán Lukáš Krenželok k výhře ostravského celku na brněnském ledě, po níž vede druhý tým po základní části nad Kometou ve čtvrtfinálové sérii 2:1. Ze své trefy téměř z rohu byl hodně překvapený, neboť spíš hledal lépe postaveného spoluhráče.

Devětatřicetileté levé křídlo druhé vítkovické formace se do listiny střelců zapsalo ve 45. minutě, třetí gól pak prakticky zlomil odpor Komety a nasměroval hosty k zasloužené výhře. "Chtěl jsem to nacpat na teč, aby do toho Dejko (Rastislav Dej) sáhl, byl jsem překvapen, že to brankář Furch pustil a já tak dal vlastně gól z rohu," popsal svoji trefu.

Poprvé ve své dlouhé kariéře zažil Krenželok dlouhé přerušení zápasu kvůli díře v ledu. Sudí poslal hráče obou týmů do kabin v 15. minutě a pak se hodinu nehrálo.

"Díra v ledu byla nepříjemná. Zuli jsme si brusle a čekali, co bude. Šli jsme na led bez rozcvičení, táhlo se to. Někdo jen seděl, někdo si dřepl, ale hlavně nikdo nevěděl, jak to bude dlouhou trvat a jak se zachovat. V kabině padlo i něco o objednání pizzy," komentoval Krenželok netypickou přestávku.

Na odložení zápasu, jak se to stalo v předkole play off v Olomouci, ale neměl útočník Vítkovic myšlenky. "Nechtěli jsme to odkládat, spíš jsme chtěli hrát dnes, aby se série neprotahovala, což se povedlo. A my jsme vyhráli," řekl Krenželok.

Jeho tým vyhrál zaslouženě i přesto, že hned po 20 sekundách inkasoval úvodní gól. "Začátek se nám nepovedl, ale stihli jsme to otočit a dohráli jsme duel tak, jak jsme chtěli. Bylo to nepříjemné, ale neotřáslo to s námi," pověděl Krenželok.

Vítkovice vyrukovaly na Brno bez svého nejproduktivnějšího hráče Robertse Bukartse. "Když se někdo zraní, je to nepříjemné, ale je to play off a musíme jít za svým cílem a výsledkem i tak," naznačil Krenželok, ale víc neřekl a zamkl si pusu podobně jako trenér Miloš Holaň na tiskové konferenci.

Velkou vědu z dnešní výhry však Krenželok nedělal. "Máme bod navíc a jedeme dál, zatím to nic neznamená," uzavřel.

Ve středu se oba týmy utkají v Brně ve čtvrtém souboji čtvrtfinálové série, začne se v 19 hodin.