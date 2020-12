Gól je bonus, usmíval se po brněnské premiéře Bondra

Brno - Hned v prvním zápase za Kometu se mezi střelce zapsal nositel slavného hokejového jména. Jeden gól do sítě Českých Budějovic dnes zaznamenal Dávid Bondra, syn mistra světa z roku 2002 a dvojnásobného nejlepšího střelce NHL Petera Bondry. Jeho trefa pomohla k výrazné výhře 10:4. Nová akvizice má v Brně smlouvu do konce sezony s případnou opcí.

"Cítil jsem se dobře, jsem velmi rád, že jsem zde, že jsme vyhráli a body zůstaly doma. Hrál jsem skoro po měsíci a myslím si, že to bude stále lepší a lepší," taková byla Bondrova první slova před novináři.

Bondra naposledy působil v KHL v dresu čínského Kunlunu, ale před svátky podepsal v Brně. "Měl jsem i jiné nabídky, ale s agentem jsme se dohodli, že Kometa bude pro mě nejlepší volbou. Dnešek to ukázal," řekl osmadvacetiletý útočník.

Do Brna přišel začátkem tohoto týdne, když A-tým hrál dvě extraligová utkání v Litvínově. Bondra mezitím trénoval s juniorkou a nové spoluhráče poznal jen na přípravě před Štědrým dnem. "Nikoho jsem neznal, jen proti Schneiderovi jsem kdysi hrál," přiznal syn slavného otce. "Ale všichni mě přijali perfektně, je to skvělý tým," dodal.

Původně měl v plánu odjet na otočku oslavit Vánoce do Popradu, ale nakonec to přehodnotil. "Byly by problémy s karanténou, tak jsem zůstal sám v Brně. Je to moje práce, Vánoce jsem tak předtím oslavil v Americe," nevadilo mu, že u symbolického stromečku byl sám.

Do Brna přišel, aby pomohl týmu v defenzívě, ale dnes dal i gól, prakticky z jediné své střely. "Je to takový bonus," usmál se přes roušku. "Budu mít jiné úkoly, být rychlý dozadu i dopředu, blokovat střely," ví, co se od něj čeká.

Srovnání s otcem Peterem se ale stejně nevyhne. "Otec byl jiný, on dával góly, já jim mám spíše zabraňovat," mluví o tátovi, s nímž má podle vlastních slov výborný vztah. "Voláme si po každém zápase," přiznal osmadvacetiletý hráč.

V Brně je proto, aby pomohl týmu nejen do play off, ale hlavně k co nejlepším výsledkům ve vyřazovací části. "Kometa má velmi silné mužstvo, je to komplexní tým, má dobré gólmany i playmakers," pomohl si na tiskovce anglickým výrazem. "Máme na to, být úspěšní, dnešek to ukázal," zakončil Bondra.