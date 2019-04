New York - Útočník Tomáš Hertl skóroval i ve druhém utkání úvodního kola play off NHL, ale se San Jose podlehl doma Vegas 3:5. Série mezi oběma týmy je vyrovnaná 1:1. Columbus zvítězil na ledě Tampy Bay 5:1 a vede nad suverénem základní části překvapivě 2:0 na zápasy. Také St. Louis vyhrálo venku obě utkání a druhý bod získalo ve Winnipegu po vítězství 4:3. Jen New York Islanders stoprocentně využili domácí prostředí, když porazili Pittsburgh 3:1 a vedou 2:0 na zápasy.

Hráči Vegas odstartovali utkání impozantně - trefami Codyho Eakina, Colina Millera a Maxe Paciorettyho vedli v sedmé minutě 3:0. O slibný náskok ale přišli v závěru první třetiny. Nejdříve snížil Logan Couture, kontaktní gól dal Hertl tečí střely Erika Karlssona a divokou pasáž uzavřel Joe Thornton gólem na 3:3. Hostům vyšel vstup i do prostředního dějství, z dorážky se prosadil Mark Stone. Výhru Vegas pojistil ve 48. minutě v oslabení William Karlsson.

Columbus, který minulý zápas otočil z 0:3 na konečných 4:3, tentokrát lépe začal. Obránci Tampy nejdříve zapomněli před brankou na Cama Atkinsona, který otevřel v šesté minutě skóre. Faul Ondřeje Paláta potrestal už po čtyřech sekundách střelou od modré čáry Zach Werenski. Na začátku prostřední části zvýšil v další početní převaze z dorážky Matt Duchene, který v utkání nasbíral čtyři body (1+3) a stal se první hvězdou zápasu.

Tampa Bay ve 45. minutě snížila trefou obránce Michaila Sergačjova, ale Riley Nash uklidnil hosty zásahem z mezikruží. Pohodu Columbusu dokresloval pátý gól, který střílel Arťom Panarin po krásné kombinaci do úplně prázdné branky.

Výsledek neunesl nejproduktivnější hráč základní části Nikita Kučerov, který v obou zápasech nebodoval. Ruský útočník v závěru podrazil a poté i narazil na mantinel Markuse Nutivaaru. Za fauly obdržel celkově 17 trestných minut a čeká ho rozhovor s disciplinární komisí.

Pittsburgh dal první gól zápasu, když se prosadil v polovině zápasu dělovkou od modré čáry Erik Gudbranson. Ještě před druhou přestávkou ale vyrovnal z přečíslení Anthony Beauvillier. Obrat dokonali ve třetí třetině Jordan Eberle a Josh Bailey.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápasy:

Tampa Bay - Columbus 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Branky: 45. Sergačjov - 6. Atkinson, 12. Werenski, 22. Duchene, 50. Riley Nash, 53. Panarin. Střely na branku: 24:27. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Werenski, 3. Riley Nash (všichni Columbus). Stav série: 0:2.

NY Islanders - Pittsburgh 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 34. Beauvillier, 48. Eberle, 52. Josh Bailey - 31. Gudbranson. Střely na branku: 34:33. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. Barzal, 3. Lehner (všichni NY Islanders). Stav série: 2:0.

Západní konference - 2. zápasy:

Winnipeg - St. Louis 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Branky: 13. Wheeler, 23. Laine, 39. Scheifele - 6. a 30. Sundqvist, 27. Maroon, 54. R. O'Reilly. Střely na branku: 29:32. Diváci: 15.321. Stav série: 0:2.

San Jose - Vegas 3:5 (3:3, 0:1, 0:1)

Branky: 17. Couture, 18. Hertl, 20. J. Thornton - 1. Eakin, 5. C. Miller, 7. Pacioretty, 22. Mark Stone, 48. W. Karlsson. Střely na branku: 37:23. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Fleury (Vegas), 2. Couture (San Jose), 3. Stastny (Vegas). Stav série: 1:1.