Gól do sítě Slavie byl pro Tischlera dosavadním vrcholem kariéry

Praha - Za dosavadní vrchol kariéry označil fotbalista Emil Tischler gól do sítě mistrovské Slavie ve 3. kole první ligy, jímž nováčkovi z Pardubic pomohl k senzační remíze 1:1. Dvaadvacetiletý záložník navázal na branku z minulého zápasu proti Teplicím, která Východočechům přinesla historicky první výhru v samostatné nejvyšší soutěži.

"Myslím si, že asi to byl dosavadní vrchol kariéry. Samozřejmě i gól před dvěma týdny byl krásný, protože to byl po takové době v první lize můj první gól za Pardubice, takže za to jsem byl taky hodně rád. Proti Slavii je to taky hodně pěkné," řekl Tischler v nahrávce pro média.

Stejně jako proti Teplicím i tentokrát otevřel skóre utkání. V 38. minutě vypíchl čistě míč obránci Davidu Hovorkovi a po sólovém úniku překonal vyběhnutého gólmana Ondřeje Koláře, který inkasoval poprvé v ligovém ročníku.

"Docela mě překvapilo, že jsem měl opravdu hodně času. Tak jsem se ohlížel kolem sebe a zjistil jsem, že jdu sám na brankáře, že tam opravdu doběhnu," uvedl Tischler. "Říkal jsem si, jak můžu zakončit. Tak jsem to zkusil naznačit na pravou stranu, dal jsem to na levou a vyšlo to. Jsem za to strašně rád," dodal Tischler, který se narodil v Rakousku a původně ho i reprezentoval, ale od 17 let už oblékal dres českých mládežnických výběrů.

Po přestávce srovnal slávista Petar Musa, ale Pardubičtí už nečekaný výsledek udrželi. "Byl to pro nás velmi těžký zápas. Věděli jsme, že to bude bolet, budeme muset hodně běhat. Že to je teď nejsilnější soupeř v české lize a že do toho musíme dát úplně všechno. Myslím, že se nám to docela dobře povedlo. Byl to poctivý výkon a tím jsme si i zasloužili, že jsme vybojovali bod," prohlásil Tischler.

Vítěz uplynulého ročníku druhé ligy má po třech kolech čtyři body, s čímž je Tischler spokojený. "Samozřejmě jsme nevěděli, co nás úplně přesně čeká. Ale taky víme, že jsme v každém zápase mohli udělat něco líp, vyřešit líp nějaké situace jak v Jablonci, tak i s Teplicemi," konstatoval bývalý hráč Slovácka, za které však v nejvyšší soutěži nenastoupil.

"I když jsme (s Teplicemi) vyhráli, pořád se učíme. Myslím si, že do dalšího zápasu budeme zase mít víc zkušeností a zlepšíme náš výkon," řekl Tischler. Pardubice se v příštím kole představí v Ostravě, která dosud v nové ligové sezoně nevyhrála.