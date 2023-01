Goggiaová vyhrála sjezd v Cortině, Kriechmayr zvítězil ve sjezdu v Kitzbühelu

První sjezd v Kitzbühelu vyhrál domácí Kriechmayr, Kilde byl šestnáctý

První ze dvou sjezdů v Kitzbühelu vyhrál domácí Vincent Kriechmayr. Rakouský lyžař si připsal třetí vítězství ve sjezdu v aktuální sezoně Světového poháru a stále je jediný, kdo dokázal narušit letošní nadvládu Nora Aleksandera Aamodta Kildeho. Ten do závodu nastoupil s čerstvou zlomeninou zápěstní kůstky a po chybě v závěru obsadil 16. místo.

Jednatřicetiletý Kriechmayr se po loňských dvou třináctých místech podruhé v kariéře prosadil na Hahnenkammu na stupně vítězů. Vylepšil druhé místo z roku 2020 a zejména díky výborné technické pasáži před cílem poosmé v kariéře vyhrál sjezd Světového poháru.

Úřadující mistr světa před dvěma lety ovládl v Kitzbühelu superobří slalom, tentokrát se radoval i ve zdejší ikonické disciplíně. "Nebylo to bez chyby. Nahoře na té rovině to nevyšlo úplně optimálně, nevím proč. Ale celkově to bylo na hraně, bojoval jsem naplno," řekl rakouské televizi ORF.

Užíval si v cílovém prostoru ovace zhruba 40.000 fanoušků. "Pro rakouského sjezdaře tohle znamená všechno. Je to nejdůležitější závod ve sjezdu v sezoně. Každý tady chce vyhrát," rozplýval se nadšením na webu Mezinárodní lyžařské federace (FIS).

Se startovním číslem 43 se mu na 23 setin sekundy přiblížil Florian Schieder, jenž šokoval druhým místem. Sedmadvacetiletý Ital se před tímto sjezdem nedostal ve Světovém poháru ani do nejlepší desítky, jeho maximem bylo 13. místo z prosincového závodu v Bormiu. Teprve pojedenácté v kariéře ve Světovém poháru bodoval. "Tohle pro mě rozhodně není běžné. Jsem opravdu, opravdu nadšený, byla to fakt dobrá jízda. Tohle pódium mi samozřejmě do budoucna pomůže. Musím své lyžování dál zlepšovat a uvidíme, kam to povede," radoval se Schieder. Odsunul o osm setin na třetí místo Švýcara Nielse Hintermanna, který byl pošesté v elitním seriálu na pódiu a počtvrté mu patřila právě bronzová pozice.

Na loňský premiérový triumf v Kitzbühelu nenavázal Kilde. Norský favorit postupně stahoval manko z úvodu a na předposledním mezičase se Kriechmayrovi přiblížil na osm setin, ale těsně před cílem chyboval, balancoval na jedné lyži a jen těsně se vyhnul kontaktu s ochrannou sítí. Situaci ustál, ale nabral bezmála sekundovou ztrátu. Vzhledem k tomu, že se do nejlepší patnáctky za zlepšené viditelnosti prosadilo šest sjezdařů se startovním číslem vyšším než 30, se nakonec propadl až na 16. místo. To je jeho nejhorší výsledek ve sjezdu, který dokončil, od 18. místa v Kitzbühelu 2019.

Poprvé v sezoně nebodoval lídr celkového pořadí Světového poháru Marco Odermatt. Všestranný Švýcar byl na hraně pádu už v úvodu a nakonec obsadil se ztrátou 3,20 sekundy až 54. místo, páté od konce. Druhý sjezd raději vynechá, i proto, že si při své záchranné akci poranil koleno.

"Jsem rád, že jsem neskončil v ochranné síti. Teď ale budu muset trochu pošetřit koleno, budu to brát den po dni," uvedl Odermatt ve zprávě švýcarského svazu, jenž sdělil, že se úřadující vítěz SP s kolenem podrobí vyšetření.

Další sjezd je v Kitzbühelu na programu v sobotu, stejně jako dnes začne v 11:30.