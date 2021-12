Goggiaová vyhrála i třetí sjezd sezony, mužský sjezd ovládl Bennett

Val d'Isere (Francie)/Val Gardena (Itálie) - Italská lyžařka Sofia Goggiaová vyhrála v olympijské sezoně i třetí sjezd Světového poháru. Ve Val d'Isere dnes triumfovala s náskokem 27 setin před Američankou Breezy Johnsonovou a po celkově čtvrtém vítězství v aktuálním ročníku se ujala vedení v průběžném hodnocení seriálu. Sjezd mužů ve Val Gardeně vyhrál Američan Bryce Bennett a připsal si premiérové vítězství v seriálu. Favoritům se v Itálii nedařilo.

Olympijská šampionka a trojnásobná vítězka hodnocení sjezdu ve Světovém poháru nemá od loňského prosincového závodu ve Val d'Isere v nejrychlejší disciplíně konkurenci. Ovládla všechny sjezdy, do nichž nastoupila, a v součtu s minulou sezonou vyhrála sedmý pohárový závod v této disciplíně v řadě.

Krok ve Francii dnes s devětadvacetiletou Italkou držela jen Johnsonová. Třetí Mirjam Puchnerová ztratila na vítězku už 91 setin. Čtvrtá Ramona Siebenhoferová zaostala o více než sekundu.

V celkovém pořadí má Goggiaová 535 bodů a o deset předstihla Američanku Mikaelu Shiffrinovou.

Ester Ledecká ve Val d'Isere nestartuje. Česká reprezentantka dala tento týden přednost závodům Světového poháru na snowboardu.

Bennett vybojoval ve Val Gardeně první vítězství v SP v kariéře

Američan Bryce Bennett nečekaně vyhrál sjezd Světového poháru ve Val Gardeně a připsal si premiérové vítězství v seriálu. Devětadvacetiletý závodník přitom dosud nikdy nebyl v SP ani na stupních vítězů. Jeho maximem byla tři čtvrtá místa, dvě z nich v minulosti vybojoval právě na zdejší sjezdovce.

Favoritům se dnes v Itálii nedařilo. Nor Aleksander Aamodt Kilde sice zajížděl nejrychlejší mezičasy a po pátečním triumfu v super-G útočil ve Val Gardeně stejně jako vloni na double, závod ale po chybě nedokončil. Lídr průběžného hodnocení sjezdu Matthias Mayer z Rakouska obsadil až 16. místo. Švýcar Beat Feuz skončil pátý.

Za Bennettem, pro něhož bylo v aktuální olympijské sezoně dosud nejlepším výsledkem 22. místo z Beaver Creeku, se seřadili další překvapiví medailisté. Druhý byl s odstupem 14 setin Rakušan Otmar Striedinger, třetí skončil se ztrátou 32 setin Švýcar Niels Hintermann.

Muži - sjezd: 1. Bennett (USA) 2:02,42, 2. Striedinger (Rak.) -0,14, 3. Hintermann (Švýc.) -0,32, 4. Paris (It.) -0,40, 5. Feuz (Švýc.) -0,47, 6. Clarey (Fr.) -0,48, 7. Casse (It.) -0,61, 8. Jocher -0,74, 9. Ferstl (oba Něm.) -0,75, 10. Franz (Rak.) -0,79.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 11 závodů): 1. Mayer (Rak.) 195 b., 2. Feuz 165, 3. Kilde (Nor.) 129, 4. Kriechmayr (Rak.) a Paris oba 127, 6. Hintermann 118.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 36 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 453, 2. Mayer 405, 3. Kilde 329, 4. Kriechmayr 277, 5. Feuz 255, 6. Pinturault (Fr.) 205.

Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:41,71, 2. Johnsonová (USA) -0,27, 3. Puchnerová -0,91, 4. Siebenhoferová (obě Rak.) -1,33, 5. Štuhecová (Slovin.) -1,37, 6. C. Suterová (Švýc.) -1,43, 7. Mowinckelová (Nor.) -1,44, 8. Nadia Delagová -1,45, 9. Curtoniová (obě It.) -1,52, 10. Gisinová (Švýc.) -1,61.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Goggiaová 300 b., 2. Johnsonová 240, 3. Puchnerová 152, 4. C. Suterová 145, 5. Siebenhoferová 124, 6. Nadia Delagová 112, ...21. Ledecká (ČR) 31.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 37 závodů): 1. Goggiaová 535, 2. Shiffrinová (USA) 525, 3. Vlhová (SR) 340, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) 298, 5. Johnsonová 293, 6. Brignoneová (It.) 256, ...33. Dubovská (ČR) 73, 42. Ledecká 51.