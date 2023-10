Globální trh s chytrými telefony ve třetím čtvrtletí klesl o osm procent

New York - Celosvětový trh s chytrými telefony se ve třetím čtvrtletí snížil o osm procent a odbyt byl nejnižší pro třetí čtvrtletí za posledních deset let. Důvodem byl pokles poptávky po většině značek, včetně Applu a Samsungu, na většině rozvinutých trzích. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje od výzkumné společnosti Counterpoint Research. Podíl pěti největších značek, mezi něž patří také čínské firmy Xiaomi, Oppo a Vivo, klesl nejníže za tři roky.

Dodávky Applu se ve čtvrtletí snížily o osm procent. Samsung zaznamenal pokles o 13 procent. Zpráva podporuje obavy, že pokračující propad trhu by mohl snížit zisky firem.

Podíl na trhu se podařilo zvýšit firmě Huawei, která navzdory přísným americkým sankcím podle agentur na počátku tohoto roku šokovala odvětví svým chytrým telefonem Mate 60 Pro, který používá pokročilý čip domácí výroby.

Ve srovnání s druhým čtvrtletím však celkové dodávky stouply. To zvýšilo naději, že by trh mohl v posledních třech měsících roku přerušit více než dvouletou sérii meziročních poklesů. Podle firmy Counterpoint faktorem, který by mohl pomoci oživit růst na vyspělých trzích, jako USA, Evropa a Korea, je nový přístroj iPhone 15, který se začal prodávat v září. Podporu trhu by také mohla poskytnout sváteční sezona v Indii, prodejní akce 11.11. v Číně a výhodné akce ve všech regionech v souvislosti s koncem roku.

Světlým bodem pro trh s chytrými telefony jsou rozvíjející se trhy. Podle údajů Counterpoint byly ve třetím čtvrtletí Blízký východ a Afrika jedinými regiony, které zaznamenaly meziroční růst prodeje.