Ženeva - Průměrná globální teplota by se mohla do roku 2100 zvýšit o tři až pět stupňů, varuje OSN. Letošek byl čtvrtým nejteplejším rokem od začátku měření v polovině 19. století a 20 nejteplejších roků bylo zaznamenáno během posledních 22 let. V roční zprávě o stavu klimatu to dnes uvedla Světová meteorologická organizace (WMO), která je agenturou OSN.

WMO upozornila, že odhadovaná míra oteplování výrazně překračuje vytyčené cíle.

Pařížská dohoda z roku 2015 si za cíl klade udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období. Upozorňuje na to, že už oteplení o 1,5 stupně by mělo závažné následky.

"Koncentrace skleníkových plynů jsou znovu na rekordních úrovních a pokud bude stávající trend pokračovat, budeme možná svědky zvýšení teploty o tři až pět stupňů Celsia do konce století," řekl generální tajemník WMO Petteri Taalas. "Pokud vytěžíme všechny známé zdroje fosilních paliv, nárůst teploty bude o hodně vyšší," varoval Taalas.

Uplynulé čtyři roky byly podle WMO nejteplejší od začátku záznamů v polovině 19. století. Letošek pak má být podle předběžných analýz čtvrtým nejteplejším zaznamenaným rokem.

WMO kromě toho odhaduje, že během příštích tří měsíců s pravděpodobností 75 až 80 procent nastane meteorologický jev El Nino. Ten vždy po několika letech vyvolává sucha v tropech a mimo jiné snižuje kapacitu lesů vstřebávat skleníkový plyn oxid uhličitý (CO2). Pokud El Ni?o nastane, bude rok 2019 ještě teplejší než tento, upozorňuje WMO.