Frankfurt nad Mohanem - Dvacet osm globálních společností, včetně firem BASF, DowDuPont, Procter & Gamble a SABIC, založilo alianci pro boj s plastovým odpadem. Firmy přislíbily vynaložit na něj během příštích pěti let 1,5 miliardy dolarů (33,67 miliardy Kč). Informovala o tom agentura Reuters.

Aliance AEPW (Alliance to End Plastic Waste) chce finanční prostředky investovat do odpadové infrastruktury, zejména v Africe a Asii, do technologie recyklace a opětovného využití odpadů, ale chce je věnovat i na vzdělávání vlád i místních společenství a na vyčištění vysoce znečištěných oblastí.

Podle zjištění AEPW kolem 90 procent odpadků přináší do světových moří pouhých deset řek a více než polovina plastového odpadu pochází z pěti asijských zemí: Číny, Indonésie, Filipín, Thajska a Vietnamu.

Žádná z předních čínských chemiček a výrobců plastů, jako jsou Sinochem, ChemChina nebo Sinopec, v alianci nejsou, ale jednání o jejich začlenění podle mluvčího AEPW pokračují.