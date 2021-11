Globální riziko varianty omikron je podle WHO velmi vysoké

Ilustrační foto - Cestující sedí na svých místech na palubě letu 598 společnosti KLM na letištní ploše letiště Schipol v Amsterdamu po přistání z Kapského Města v Jihoafrické republice v pátek 26. listopadu 2021. Letadlo čtyři hodiny stálo na okraji přistávací dráhy na letišti Schiphol do doby, než budou provedeny speciální testy kvůli nové variantě koronaviru.

Ilustrační foto - Cestující sedí na svých místech na palubě letu 598 společnosti KLM na letištní ploše letiště Schipol v Amsterdamu po přistání z Kapského Města v Jihoafrické republice v pátek 26. listopadu 2021. Letadlo čtyři hodiny stálo na okraji přistávací dráhy na letišti Schiphol do doby, než budou provedeny speciální testy kvůli nové variantě koronaviru. ČTK/AP/neuveden

Ženeva - Varianta koronaviru označovaná jako omikron se pravděpodobně začne šířit v mezinárodním měřítku a představuje "velmi vysoké" riziko, oznámila dnes Světová zdravotnická organizace (WHO). V některých oblastech může mít nárůst případů nákazy nemoci covid-19 "vážné následky," dodala WHO v technické zprávě zaslané 194 členským státům, z níž dnes citovala agentura Reuters.

WHO vyzvala své členské státy, aby urychlily očkování vysoce prioritních skupin a hlásily výskyt případů nákazy variantou omikron, případně jejich klastry, a také jejich podíl mezi sekvenovanými vzorky.

Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu případů onemocnění covid-19 apelovala WHO na jednotlivé země, aby zavedly plány, které zmírní dopady tohoto nárůstu a zachovají fungování zdravotnických služeb.

"Omikron má bezprecedentní počet mutací v hrotovém proteinu, z nichž některé jsou znepokojivé s ohledem na potenciální dopad na trajektorii pandemie," uvedla WHO. "Celkové globální riziko spojené s novou variantou omikron je hodnoceno jako velmi vysoké," upozornila.

Podle zprávy WHO bude nutný další výzkum, který zjistí potenciál omikronu obejít imunitu vyvolanou očkováním. Tyto údaje WHO očekává v nadcházejících týdnech. Dají se předpokládat případy nákazy covidem-19 i u očkovaných osob, ale v malém a předvídatelném měřítku, dodala zpráva WHO.

Variantu koronaviru, nyní označovanou jako omikron, poprvé identifikovali minulý týden výzkumníci v Jihoafrické republice. V uplynulých dnech ji zaznamenala také řada dalších zemí, včetně Evropy a velmi pravděpodobně také Česka. Obavy omikron už budí po celém světě a mnoho států kvůli ní již zpřísnilo podmínky vstupu.