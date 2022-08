Globální oteplování může z Británie udělat ideálního producenta červeného vína

Londýn - Zvyšující se teploty způsobené klimatickými změnami by mohly udělat z Británie předního producenta červeného vína. Vyplývá to z nové studie, o které informoval zpravodajský server Independent.

Výzkum britského vinařského sektoru v souvislosti s klimatickými změnami naznačil, že rostoucí teplo ovlivní hrozny a Británie by se mohla stát klíčovým hráčem ve výrobě vysoce kvalitního vína.

Podle klimatických odhadů by se teploty ve vinařských oblastech Spojeného království mohly do roku 2040 zvýšit o 1,4 stupně Celsia. Od 80. let 20. století už se přitom zvýšily o jeden stupeň.

Podle vědců se kvůli oteplování klimatu začínají podmínky pro produkci britských vín stále více podobat těm francouzským. Například současné nejlepší oblasti pro pěstování rulandského modrého se v důsledku teplotních změn posunou na sever od Francie.

Vedoucí výzkumu, profesor Stephen Dorling z Východoanglické univerzity, řekl: "Nebývali jsme proslulí výrobou tichých červených vín, ale měnící se klima tomu dává perspektivu."

Britští vinaři by toho podle něj měli využít a vysadit více vinné révy, aby tak zúročili nárůst teplot, který se v příštích desetiletích očekává. V roce 2018 se v Británii poprvé vyrobilo více než 15,6 milionu lahví červeného vína, a to díky mimořádně dlouhému létu, dodal Independent.