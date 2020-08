Globální bilance obětí koronaviru přesáhla 800.000 lidí

Washington - S nemocí covid-19 už na celém světě zemřelo přes 800.000 lidí. Uvádí to americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), jejíž pracovníci shromažďují oficiální údaje z celého světa, i vlastní výpočty agentury AFP. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 už v globálním měřítku překročil 23 milionů.

Nejhůře zasaženými zeměmi zůstávají Spojené státy, kde v souvislosti s covidem-19 zemřelo podle JHU na 175.600 lidí. Za nimi následuje Brazílie se 113.358 úmrtími, Mexiko s 59.610 a Indie s 55.794 oběťmi. Z evropských zemí je nejhůře zasažena Británie se 41.491 zemřelými, což je pátý nejvyšší počet na světě.

Počet zemřelých s covidem-19 se od 6. června zdvojnásobil a od 5. srpna přibylo za 17 dní 100.000 mrtvých. Od oznámení prvního úmrtí v Číně letos v lednu uplynulo 147 dní, než bylo ve světě zaznamenáno 400.000 úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. Dalších 400.000 zemřelých přibylo už za 77 dní, uvedla AFP.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek uvedla, že doufá, že pandemie způsobená koronavirem bude za méně než dva roky minulostí.

V Německu dříve dávanému za vzor co do řízení pandemie překonal za posledních 24 hodin počet nových případů hranici 2000. To je největší nárůst od dubna. Nové případy se začaly množit v posledních dnech a úřady si je vysvětlují návratem mnoha německých dovolenkářů z rizikových oblastí. Někteří experti jej vysvětlují také zvýšeným testováním.

V Česku v pátek denní přírůstek počtu případů koronaviru poprvé přesáhl 500. Dosavadní rekord z 27. března byl 377. Premiér Andrej Babiš dnes požádal média, aby nestrašila lidi v souvislosti s čísly o velkém nárůstu počtu nakažených koronavirem. Důležitý podle něj je nízký počet hospitalizovaných. V českých nemocnicích se s covidem-19 aktuálně léčí 108 lidí, 22 z nich potřebuje intenzivní péči.