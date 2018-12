Ilustrační foto - Právník a bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani na snímku z 20. listopadu 2016.

Ilustrační foto - Právník a bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani na snímku z 20. listopadu 2016. ČTK/AP/Carolyn Kaster

New York - Osobní právník prezidenta Donalda Trumpa Rudy Giuliani obvinil společnost Twitter z neoprávněného zásahu do svého twitterového vzkazu, v němž jako už mnohokrát obvinil zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera ze zaujatosti v kauze ruského vměšování. Ukázalo se ale, že incident vyvolal Giuliani sám svou neobratností při psaní tweetu.

Giuliani na twitteru Muellerovi vyčetl, že je vůči Trumpovi zaujatý a své vyšetřování údajného ruského vlivu na americké prezidentské volby nevede férově. Napsal, že vyšetřovatel zveřejnil nová obvinění v ruské kauze právě v okamžiku, kdy Trump odjížděl do Argentiny na summit skupiny G-20. V červenci rovněž Mueller obvinil údajné ruské hackery v době, kdy prezident odjížděl na americko-ruský summit do Helsinek. Vybrat si přitom vyšetřovatel podle Giulianiho mohl jakoukoli jinou dobu.

Za větou končící zkratkou "G-20." Giuliani opomněl udělat mezeru a začátek další věty "V červenci", v angličtině "In July", bezprostředně navázal. Mimoděk tak vznikla internetová adresa neexistující stránky G-20.in, protože přípona "in" je národní doménou Indie. Hyperspoj se okamžitě zbarvil do modra a lidé začali klikat.

Situace využil jistý Jason Velasquez z Atlanty, který adresu G-20.in za šest dolarů koupil a vystavil na ní nápis "Trump je zrádcem naší země". Operace mu trvala čtvrt hodiny. Stránka se okamžitě rozletěla do světa, podle listu The Washington Post pobavila i některé zahraniční politiky.

Giuliani změnu zaznamenal a obořil se na společnost Twitter. "Dovolili komusi, aby zasáhl do mého textu s nechutnou zprávou proti prezidentovi," stěžoval si Trumpův právník na sociální síti. Mluvčí Twitteru reagoval prohlášením, že Giulianiho stížnost je absolutně falešná, protože síť ani nemá technickou možnost do vzkazů zasahovat.

List The New York Times v souvislosti s incidentem svým čtenářům připomněl, že Giuliani kromě jiného zastává funkci poradce Bílého domu pro kybernetickou bezpečnost.