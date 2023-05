Giro d'Italia má být duelem Evenepoel - Roglič, pojedou i tři čeští cyklisté

Costa dei Trabocchi (Itálie) - Velký souboj dvou výrazných favoritů Remca Evenepoela a Primože Rogliče slibuje 106. ročník cyklistického závodu Giro d'Italia. Mladého Belgičana budou podporovat kolegové ze stáje Soudal Quick-Step Josef Černý a Jan Hirt. Třetím Čechem na sobotním startu v Costa dei Trabocchi bude Karel Vacek, jenž se dostal na poslední chvíli do nominace týmu Corratec-Selle Italia.

Čím dál jasněji zářící hvězda Evenepoel má zatím na Grand Tours zajímavou bilanci - v roce 2021 nedokončil Giro a loni vyhrál Vueltu. Trojnásobný vítěz Vuelty z let 2019 až 2021 Roglič, který obléká dres stáje Jumbo-Visma, jel Giro dosud dvakrát, přičemž naposledy (2019) skončil třetí. Podle prognóz má mít i přes větší zkušenosti třiatřicetiletého Slovince mírně navrch Evenepoel.

"Na 23 let je Remco až neuvěřitelně vyspělým závodníkem. Má talent na post lídra, je k tomu vedený. Musím před ním jen smeknout klobouk," řekl v rozhovoru pro server iDNES.cz Černý, jenž má spolu s Hirtem a dalšími Evenepoelovi k triumfu pomoci. "Chtějí pro něj jednoho pomocníka, který by od startu kontroloval závod a dovezl ho v hektických rovinatějších etapách na poslední tři kiláky," nastínil Černý, jenž pojede některý ze tři nejslavnějších závodů počtvrté, z toho Giro potřetí. V roce 2020 dokázal vyhrát etapu.

Na etapový vavřín dosáhl loni i Hirt a dokončil závod na šestém místě. Giro pojede už pošesté, jednou si zkusil Tour de France a čtyřikrát Vueltu.

Očekává se opakování velké bitvy, kterou oba favorité svedli loni na Vueltě, než musel Rogič po pádu v 16. etapě odstoupit. "Myslím, že se mezi nimi můžeme v Itálii těšit na souboj muže proti muži. Mohla by to být velkolepá podívaná," předpověděl šéf Evenepoelovy stáje Patrick Lefevere v rozhovoru pro deník La Derni?re Heure.

"Bude zajímavé vidět je zase bojovat proti sobě po loňské Vueltě. Znají jeden druhého a já jen doufám, že oba tentokrát vydrží bez nějakých pádů fit a zdraví až do konce," řekl Reuters bývalý hvězdný Belgičan Philippe Gilbert, jenž bude analyzovat závod pro televizní stanici Eurosport.

V závětří budou číhat na možné zaváhání hlavních favoritů především Britové Geraint Thomas a Tao Geoghegan Hart, silná dvojice ze stáje Ineos Grenadiers. Thomas je vítězem Tour de France z roku 2018, Giro jel dosud čtyřikrát a dvakrát závod nedokončil. Nejlépe skončil před jedenácti lety na 80. místě. Hart závod v roce 2020 vyhrál.

Na peloton čeká 3489,2 kilometru během 21 etap, z nichž bude pět horských, pět kopcovitých, osm rovinatých a na programu jsou tři individuální časovky. K tomu, aby si jezdci mohli vychutnat 28. května dojezd do Říma, musí zdolat převýšení kolem 51 tisíc metrů.

Vůbec poprvé okusí třítýdenní etapový podnik Vacek. "Jet závod Grand Tour je vrcholem cyklistiky. Je to samozřejmě velká výzva. Ale na druhou stranu se těším, i když to bude strašně bolet. Jet něco takového bude fantazie, navíc tam budeme tři Češi s Honzou a Pepou. Giro Čechům vždy docela vyhovovalo, tak věřím, že to bude fajn," prohlásil Vacek.

Program 106. ročníku cyklistického závodu Giro d'Italia: 6. května - 1. etapa: Fossacesia Marina - Ortona (19,6 km, časovka jednotlivců), 7. května - 2. etapa: Teramo - San Salvo (202 km), 8. května - 3. etapa: Vasto - Melfi (216 km), 9. května - 4. etapa: Venosa - Lago Laceno (175 km), 10. května - 5. etapa: Atripalda - Salerno (171 km), 11. května - 6. etapa: Neapol - Neapol (162 km), 12. května - 7. etapa: Capua - Gran Sasso (218 km), 13. května - 8. etapa: Terni - Fossombrone (207 km), 14. května - 9. etapa: Savignano sul Rubicone - Cesena (35 km, časovka jedntolivců), 15. května - volný den, 16. května - 10. etapa: Scandiano - Viareggio (196 km), 17. května - 11. etapa: Camaiore - Tortona (219 km), 18. května - 12. etapa: Bra - Rivoli (179 km), 19. května - 13. etapa: Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana/Švýc. (207 km), 20. května - 14. etapa: Sierre - Cassano Magnago (193 km), 21. května - 15. etapa: Seregno - Bergamo (195 km), 22. května - volný den, 23. května - 16. etapa: Sabbio Chiese - Monte Bondone (203 km), 24. května - 17. etapa: Pergine Valsugana - Caorle (195 km), 25. května - 18. etapa: Oderzo - Val di Zoldo (161 km), 26. května - 19. etapa: Longarone - Tre Cime di Lavaredo (183 km), 27. května - 20. etapa: Tarvisio - Monte Lussari (18,6 km, časovka jednotlivců), 28. května - 21. etapa: Řím - Řím (135 km).