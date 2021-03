Gillian Andersonová převzala Zlatý Globus na dálku z Prahy

Los Angeles/Praha - V noci na dnešek středoevropského času se za oceánem odehrálo udílení prestižních amerických filmových cen Zlatý Glóbus, které pořadatelé kvůli koronaviru přesunuli z tradičního lednového termínu. A zatímco si valná většina oceněných užívala slavnostního večera, herečka Gillian Andersonová přebírala Zlatý glóbus nad ránem, sama v hotelovém pokoji a sledovala, jak nad Prahou vychází slunce, napsal server Vulture.

Navzdory tomu se ve videohovoru přes Zoom objevila v plné parádě ve večerních šatech bez rukávů se vzorem lebky v kombinaci černo-olivových odstínů. Svou děkovnou řeč za Zlatý Glóbus pro nejlepší herečku ve vedlejší roli, kterou si vysloužila ztvárněním Margaret Thatcherové v historickém dramatickém seriálu Koruna, pronášela "v nekřesťanských 04:15 ráno", dodal Vulture.

Americká herečka Gillian Andersonová se proslavila především rolí agentky Scullyové, kterou v letech 1993 až 2002 ztvárňovala v seriálu Akta X. Za tuto roli byla několikrát nominována na cenu Zlatý Glóbus, kterou v roce 1997 získala. Od roku 2019 hraje v několika sériích seriálu Sexuální výchova z produkce Netflixu.

Do České republiky přiletěla kvůli roli ve filmu z druhé světové války. Snímek White Bird: A Wonder Story, kde české prostředí představuje Francii, režíruje hollywoodský režisér Marc Forster, který je podepsaný třeba pod bondovkou Quantum of Solace. Zahraniční filmaři mohou do Česka i v současné pandemické situaci jezdit za přísných podmínek natáčet.

Režisér Marc Forster má ve své filmografii také tituly jako Ples příšer, Horší už to nebude, Světová válka Z nebo Kryštůfek Robin. Snímek, který se začal natáčet v Česku, je adaptací románu White Bird: A Wonder Story z pera spisovatelky Raquel J. Palaciové. Pojednává o osudu židovské dívky, kterou u sebe doma schovává během druhé světové války francouzská rodina.