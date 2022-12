Ghana, Korea a Uruguay budou hrát na MS o zbylé postupové místo ve skupině H

Dauhá - Na fotbalovém mistrovství světa v Kataru se v pátek rozhodne o zbylém postupujícím ze skupiny H. Na turnaji dosud stoprocentně úspěšní Portugalci již mají vyřazovací boje jisté a o druhém účastníkovi osmifinále se rozhodne mezi trojicí Ghana, Korea a Uruguay. V nejlepší pozici je africký celek, který má o dva body více než konkurenti. Ghaňanům by mohla v duelu s Uruguayí stačit remíza, naopak jihoamerický tým potřebuje zvítězit stejně jako Korejci proti Portugalsku.

Ghaňané na úvod turnaje prohráli s Portugalskem 2:3, ale poté stejným výsledkem porazili Koreu. Africký celek startuje na mistrovství světa počtvrté a ze skupiny neprošel jen při minulé účasti před osmi lety. Ghaňanům by k účasti mezi nejlepší šestnáctkou stačila i remíza, pokud by Korea porazila Portugalce maximálně o gól nebo při těsném vítězství nevstřelila vysoký počet branek.

Ghaňané mohou Uruguayi oplatit porážku ze čtvrtfinále světového šampionátu v roce 2010. Africký celek tehdy vypadl po penaltovém rozstřelu poté, co v závěru nastavení neproměnil pokutový kop po ruce Luise Suáreze, který na brankové čáře zabránil gólu a byl vyloučen.

"Pro mě tohle není velké téma. Každý hráč by udělal maximum, aby zajistil, že jeho tým postoupí. To, co se stalo v roce 2010, je smutné, ale my se díváme dopředu," řekl ghanský trenér Otto Addo. "Uruguay je velmi kompaktním týmem. Má spoustu zkušeností, výborné útočníky. Bude to hodně vyrovnané, ale máme na to, abychom je porazili," dodal.

Uruguay zatím v Kataru zůstává za očekáváním. Mistři světa z let 1930 a 1950 na šampionátu jako jediní ještě neskórovali, když nejprve remizovali s Koreou bez branek a poté prohráli s Portugalskem 0:2. Uruguayci startují na MS počtvrté za sebou a při posledních třech účastech postoupili do play off. Tentokrát by jim nemusela stačit ani výhra, pokud by Korea zvítězila nad Portugalci.

"Jdeme do nadcházejícího zápasu položit celou svou duši a život. Ghana je velmi dobrý tým, ale my je známe. Dokázali jsme je porazit předtím a víme, jak je zdolat znovu," uvedl Suárez, který před 12 lety po svém vyloučení bouřlivě slavil neproměněnou penaltu Ghaňanů. "Nemám důvod se omlouvat. Není to moje chyba, že jsem nedal penaltu," dodal pětatřicetiletý nejlepší uruguayský střelec.

Portugalci po triumfech nad Ghanou a Uruguayí mají již po dvou kolech jistý postup. Mistři Evropy z roku 2016 chtějí vyhrát skupinu H a vyhnout se v osmifinále očekávanému vítězi "géčka" Brazílii. K tomu potřebují získat aspoň bod, pokud nechtějí spoléhat také na výsledek utkání Ghana - Uruguay. "Byl by to souboj dvou skvělých týmů, ale jak my, tak Brazilci si přejeme, abychom se potkali později," řekl portugalský trenér Fernando Santos.

Není jisté, zda do zápasu s Koreou zasáhne kapitán Cristiano Ronaldo, jenž vynechal středeční trénink a byl v posilovně. "Myslím, že je to tak 50 na 50, jestli bude hrát nebo ne. Uvidíme, jak na tom fyzicky bude," podotkl Santos.

Korejci získali z úvodních dvou zápasů jen bod a nemají situaci ve svých rukách. Pokud by Ghana porazila Uruguay, nestačilo by asijskému celku k postupu už ani případné vítězství nad Portugalskem. Korejcům, čtvrtému týmu ze světového šampionátu v roce 2002, hrozí, že potřetí za sebou skončí už ve skupině.

Na jejich lavičce bude chybět portugalský trenér Paulo Bento, jenž v závěru minulého utkání dostal za protesty červenou kartu. Na souboj s krajany, které v minulosti vedl, se i tak těší. "Narodil jsem se jako Portugalec a zemřu jako Portugalec. Ale teď pracuji pro Koreu. Svým asistentům věřím, většinu rozhodnutí děláme společně. Tentokrát budou sami, ale nic moc se nezmění," řekl Bento.

Oba zápasy mají v pátek výkop v 16:00.

Statistické údaje před zápasy mistrovství světa ve fotbale: Skupina H: Korea - Portugalsko Výkop: pátek 2. prosince, 16:00 SEČ (Rajján). Rozhodčí: Tello - Brailovsky, Chade (všichni Arg.) - Gallo (video, Kolumbie). Umístění v žebříčku FIFA: 28. - 9. Bilance celková: 1 1-0-0 1:0. Bilance na MS: 1 1-0-0 1:0. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Son Hung-min (35) - Ronaldo (118). Nejlepší střelci na turnaji: Čo Ku-song - Fernandes (oba 2). Zajímavosti: - v jediném dosavadním vzájemném utkání Korea zvítězila na MS 2002, které spolupořádala, 1:0 - Korea na šampionátu remizovala s Uruguayí 0:0 a podlehla Ghaně 2:3 - Portugalsko po výhrách 3:2 nad Ghanou a 2:0 nad Uruguayí má jisté osmifinále - Korea hraje na MS pojedenácté a podesáté za sebou, jejím maximem je 4. místo z roku 2002 (nejlepší asijský výkon v historii) - Portugalsko hraje na MS poosmé a pošesté za sebou, jeho maximem je 3. místo z roku 1966 - Korea vyhrála jediný z posledních 11 duelů na MS - Portugalsko neprohrálo 13 z posledních 14 zápasů ve skupině MS - Hwang Hi-čchan (Korea) si může připsat 50. reprezentační start Ghana - Uruguay Výkop: pátek 2. prosince, 16:00 SEČ (Vakra). Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 61. - 14. Bilance celková: 1 0-1-0 1:1. Bilance na MS: 1 0-1-0 1:1. Nejlepší střelci z aktuální nominace: A. Ayew (24) - Suárez (68). Nejlepší střelci na turnaji: Kudus (2) - nikdo. Zajímavosti: - týmy se utkaly pouze ve čtvrtfinále MS 2010, v normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1:1, na penalty zvítězila Uruguay - Ghana po úvodní prohře 2:3 s Portugalskem porazila na turnaji stejným poměrem Koreu - Uruguay remizovala s Koreou 0:0 a Portugalsku podlehla 0:2 - Ghana startuje na MS počtvrté a po 8 letech, nejdále došla do čtvrtfinále v roce 2010 - Uruguay startuje na MS počtrnácté a počtvrté za sebou, v letech 1930 a 1950 získala zlato - Ghana na MS minule vyhrála po 5 zápasech - Uruguay ve skupinové fázi MS minule prohrála po 6 zápasech - Uruguay na MS 3x po sobě neskórovala