Getafe a AS Řím kvůli koronaviru neodletěly k osmifinále EL

Madrid - Fotbalisté Getafe kvůli epidemii koronaviru v Itálii neodcestují ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Interu Milán. Hrát se nebude ani zápas Sevilly s AS Řím, protože italský celek nedostal od úřadů povolení přiletět do Španělska.

O úmyslu Getafe neletět do Itálie informoval předseda klubu Ángel Torres Sánchez. "Snažili jsme se najít jiné místo než Milán, protože nechceme být přímo v epicentru nákazy," řekl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Onda Cero. "Požádali jsme i vedení španělského svazu, aby vyzvalo UEFA k odložení zápasu," uvedl.

"Samozřejmě hrát proti Interu by bylo skvělé a všichni jsme se na to těšili, ale nechceme nic riskovat. Nemáme to zapotřebí. A jestli to znamená, že kvůli tomu budeme vyřazení, tak budiž," prohlásil Torres Sánchez.

Koronavirem se v Itálii dosud nakazilo zhruba deset tisíc lidí a přes 600 osob zemřelo. Tamní vláda proto v pondělí vyhlásila celostátní karanténu. Zápas Interu s Getafe na San Siru se měl odehrát podle plánu, ale bez diváků. K opatřením sáhlo také Španělsko, které zrušilo na dva týdny všechny lety z Itálie, ne však do Itálie.

Hrát se nebude ani zápas Sevilly s AS Řím, protože italský celek neodcestoval do Španělska, když od tamních úřadů nedostal potřebná povolení. Podle původních zpráv bylo utkání v ohrožení proto, že někteří hráči Sevilly, kde působí i český brankář Tomáš Vaclík, odmítli proti italskému soupeři nastoupit.

AS Řím však dnes na svém webu informoval o tom, že v Seville hrát nebude. "V rámci opatření proti šíření koronaviru jsme nedostali povolení přistát ve Španělsku," uvedlo vedení italského celku.

O náhradním termínu zápasů zatím nebylo rozhodnuto.