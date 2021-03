Gerrard uznal zaslouženou prohru, místo duelu řešil hlavně Kúdelu

Glasgow - Trenér fotbalistů Glasgow Rangers Steven Gerrard po čtvrteční prohře 0:2 v domácí odvetě osmifinále Evropské ligy se Slavií uznal, že postoupil lepší tým. Jinak ale bývalý kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu nechtěl o samotném utkání příliš hovořit a obvinil hostujícího obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky Glena Kamary. Nařkl i členy pražského týmu z toho, že "Jezdce" označili za lháře. Slavia považuje obvinění za smyšlená a rasismus důrazně odmítla.

"V první řadě je potřeba říci, že nás porazil lepší tým. Gratuluji Slavii k postupu. Myslím, že za výkon v obou zápasech si zasloužila jít dál. Nemohu být pyšnější na své hráče za to, jakou cestu absolvovali. Přestože v tom dvojzápase jsme byli horším týmem. Ale pak jsou někdy v kariéře okamžiky, kdy se stanou věci, které jsou důležitější než samotný zápas. A to se stalo dnes," řekl Gerrard na tiskové konferenci.

"Můj hráč mi řekl, že byl rasisticky uražen. Musím být velmi opatrný, co říkám, ale mám s Glenem Kamarou velmi silný vztah. Je jedním z mých hráčů stejně jako ostatní v kabině a stoprocentně věřím tomu, co říká," dodal čtyřicetiletý trenér.

Incident se odehrál v 87. minutě poté, co viditelně frustrovaní domácí v oslabení o dva vyloučené hráče neunesli vývoj utkání a předvedli další z řady nesportovních zákroků. Kúdela poté přišel ke Kamarovi a s rukou zakrývající ústa záložníkovi tmavé pleti cosi řekl. Vyprovokoval tím strkanici, která pokračovala po závěrečném hvizdu. Podle Pražanů poté Kamara cestou do kabin Kúdelu napadl a zbil, a to za přítomnosti Gerrarda.

"Ostatní hráči kolem to slyšeli také," tvrdil Gerrard, byť se zdálo, že Kúdela směrem ke Kamarovi jen šeptal. "Způsobil to hráč Slavie a on je zodpovědný za to, jak se celá situace vyhrotila. Máte devět hráčů na hřišti, prohráváte 0:2, takže tohle není absolutně nutné. Je pro mě zklamáním, že se někteří lidé snaží soupeřova hráče bránit. Nazývají nás lháři, ale to je jejich rozhodnutí. Já stojím za Glenem. Teď je to na UEFA a doufám, že to nezamete pod koberec. Jsem si jistý, že bude mluvit s oběma hráči. Necháme to řešit jiné lidi," řekl Gerrard.

Jeho svěřenci po celé utkání hráli velmi tvrdě a řada zákroků byla nesportovní. Po brutálním faulu Kemara Roofeho v 61. minutě nedohrál slávistický brankář Ondřej Kolář, který utrpěl zlomeninu v obličeji. Domácí záložník byl vyloučen stejně jako v 73. minutě po druhé žluté kartě Leon Balogun. "Kamara si červenou kartu zasloužil," konstatoval Gerrard, tvrdou hru svého týmu ani Kolářovo zranění ale nijak nekomentoval.

Rangers nepřišli s ostrým obviněním soupeře poprvé. V prosinci po venkovní výhře 4:0 ve skotské lize nad týmem Ross County "Jezdci" nařkli útočníka Michaela Gardyneho z homofobních urážek na adresu Connora Goldsona a Alfreda Morelose. Skotská asociace po prošetření údajného incidentu pětatřicetiletého hráče zprostila obvinění.