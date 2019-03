Praha - Prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch nebude ústavním soudcem. Senátoři jeho kandidaturu v tajných volbách neschválili. Gerloch obdržel pouze 19 ze 64 odevzdaných hlasů, oznámil předseda senátní volební komise Jaroslav Větrovský (za ANO). Podpora vládních frakcí ANO a ČSSD Gerlochovi nestačila. Důvodem odmítnutí byly zřejmě pochybnosti senátorů o Gerlochově morální integritě, které vyjádřili hlavně zástupci lidovců, Starostů, TOP 09 a uskupení Senátor 21.

Prezident Miloš Zeman tak bude muset navrhnout Senátu nového kandidáta. Nový ústavní soudce má nahradit Jana Musila, který koncem ledna Ústavní soud opustil ze zdravotních důvodů.

Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL) poukázal na Gerlochův vstup do předlistopadové komunistické strany v období normalizace. Marek Hilšer z klubu Starostů upozornil na to, že Gerloch ve svém životopise neuvedl práce před rokem 1995 a to, že působil na vysokých školách, které produkovaly "turbostudenty z řad politiků a policistů".

Třiašedesátiletý ústavní právník Gerloch je prorektorem Karlovy univerzity pro akademické kvalifikace. V letech 2006 až 2014 byl děkanem Právnické fakulty UK. Loni neúspěšně kandidoval do Senátu jako nezávislý v Praze 12. Tři desítky let působí v advokacii, jako advokát vystupoval i u Ústavního soudu ve zhruba dvou desítkách případů.