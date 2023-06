George Soros předává kontrolu nad svým impériem synovi Alexandrovi

New York - Miliardář a finančník George Soros předává kontrolu nad svým rozsáhlým impériem sedmatřicetiletému synovi Alexandrovi. Řekl to v rozhovoru, který dnes zveřejnil list The Wall Street Journal (WSJ). Dvaadevadesátiletý šéf hedgeového fondu Quantum Fund, který se stal filantropem a významným podporovatelem liberálních aktivit, uvedl, že dříve nechtěl, aby jeho nadaci Open Society Foundations (OSF) převzalo jedno z jeho pěti dětí.

"Zaslouží si to," řekl ale, když komentoval své rozhodnutí předat nadaci a zbytek svého impéria v hodnotě 25 miliard dolarů (551 miliard korun) svému synovi, který své jméno zpravidla zkracuje na Alex. Ten v rozhovoru s WSJ uvedl, že je "více zaměřený na politiku" než jeho otec. Hodlá i nadále prostřednictvím rodinných peněz podporovat levicově orientované americké politické kandidáty.

"Byl bych sice rád, kdyby v politice peníze nebyly, ale dokud to bude dělat druhá strana, budeme to dělat taky," řekl Alex Soros.

Správní rada OSF zvolila Sorose mladšího v prosinci svým předsedou. Nadace směřuje ročně asi 1,5 miliardy dolarů skupinám, které podporují například lidská práva ve světě a pomáhají budovat demokracii, uvedl WSJ.