Geopark Český ráj úspěšně prošel kontrolou a dál patří na seznam UNESCO

Ilustrační foto - V blízkosti státního zámku Mnichovo Hradiště by v budoucnu mohl vzniknout veřejný přírodní prostor s expozicí Geoparku UNESCO Český ráj, piknikovými loučkami, inline dráhou, parkem a dalšími službami pro obyvatele města. Pozemek o rozloze 11 hektarů leží mezi zámkem a čtvrtí s rodinnými domky a nyní je využívám pro zemědělské účely. Podle architektonického návrhu (na vizualizaci) se má místo přeměnit na veřejný prostor s rozsáhlou zelení, řekl dnes ČTK majitel pozemků Ladislav Lauryn. O náklady ve výši více než 100 milionů korun by se mělo podělit několik různých investorů.

Ilustrační foto - V blízkosti státního zámku Mnichovo Hradiště by v budoucnu mohl vzniknout veřejný přírodní prostor s expozicí Geoparku UNESCO Český ráj, piknikovými loučkami, inline dráhou, parkem a dalšími službami pro obyvatele města. Pozemek o rozloze 11 hektarů leží mezi zámkem a čtvrtí s rodinnými domky a nyní je využívám pro zemědělské účely. Podle architektonického návrhu (na vizualizaci) se má místo přeměnit na veřejný prostor s rozsáhlou zelení, řekl dnes ČTK majitel pozemků Ladislav Lauryn. O náklady ve výši více než 100 milionů korun by se mělo podělit několik různých investorů. ČTK/Vyšehrad atelier s.r.o.

Trnov (Semilsko) - Geopark Český ráj úspěšně prošel mezinárodní kontrolou a dál může užívat titul Globální geopark UNESCO. Komise mu jednomyslně udělila takzvanou zelenou kartu. V tiskové zprávě o tom dnes informovala ředitelka geoparku Blanka Nedvědická.

"Revalidace značky probíhá každé čtyři roky a komise uděluje zelenou, žlutou a červenou kartu. Při udělení žluté karty má geopark dva roky na nápravu nedostatků v plnění podmínek pro členství v síti Globálních geoparků UNESCO a červená karta znamená nevratný krok, kterým je vyloučení ze sítě," uvedla Nedvědická.

Podle ní ale dostali několik doporučení pro zlepšení činnosti. Mimo jiné by se měli více zapojit do aktivit globální a také evropské sítě geoparků. "Pro geopark je přínosné, když se zařadí do celosvětového kontextu a inspiruje návštěvníky k prozkoumání globálních geoparků UNESCO v jiných oblastech," uvedla Nedvědická. Komise také doporučila vypracování strategie partnerství s metodikou a kritérii pro to, jak se stát partnerem geoparku Český ráj. "To platí především pro ubytování, stravování, poskytovatele dopravy, poskytovatele služeb a výrobce lokálních produktů," dodala ředitelka geoparku.

Geopark Český ráj je jediným z devíti geoparků v Česku, který patří pro své výjimečné geologické, přírodní, historické a kulturní hodnoty na prestižní seznam světového dědictví. Spravuje ho nezisková společnost, která získává peníze na činnost z dotací od tří krajů, na jejichž území se rozkládá, a to Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského, a také od měst Turnov, Nová Paka a Jičín.

Geopark se rozkládá na ploše 833 kilometrů čtverečních a zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Český ráj je geologicky cenný pískovcovým Příhrazským, Hruboskalským a Betlémským skalním městem nebo Prachovskými, Klokočskými či Suchými skalami. Nachází se tam také ojedinělé jeskynní útvary či naleziště drahých kamenů.