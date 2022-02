Geolog: Nelze odhadnout, kdy se projeví účinek stěny proti vlivu dolu Turów

Praha - Podzemní stěna proti odtoku vody může zmírnit dopady provozu polského hnědouhelného dolu Turów na české území. Zda bude dostatečná, se ukáže až příští rok. ČTK to dnes na dotaz napsal ředitel České geologické služby Zdeněk Venera. Uvedl, že nyní nelze spolehlivě odhadnout ani rychlost možných pozitivních dopadů stěny. Kompenzace, kterou už Česká republika od Polska dostala, by podle něj měly být rychle využity k zajištění přívodu vody do míst zasažených vlivem dolu.

Budovanou stěnu jako nedostatečnou kritizují například organizace Frank Bold a Greenpeace. Podle nich by také její případná dostavba či prodloužení trvaly moc dlouho na to, aby ochránily zásoby vody v příhraničí.

"Podzemní stěna je řešením, které může zmírnit dopady dolu Turów na české území. Zda toto řešení bude dostatečným, se skutečně uvidí až v příštím roce. V současné době hladiny podzemní vody stále klesají jak v hlubších vrstvách, ve kterých důl Turów realizuje podzemní těsnící stěnu, tak i ve svrchních vrstvách, ze kterých odebírá podzemní vodu vodní zdroj Uhelná," napsal ČTK Venera.

Geolog už dříve upozornil, že stěna na polské straně má být dokončena až letos v červnu a její účinnost vyhodnocena v roce 2023. "Pokud se ukáže, že důl Turów je odpovědný za další pokles hladiny podzemní vody, polská strana přijme další opatření," uvedl dnes geolog s tím, že to ve čtvrtek uzavřená mezivládní smlouva ošetřuje. Podotkl, že se může ukázat, že je nutné bariéru prodloužit či prohloubit pro maximální zajištění ochrany vody. Nepotvrdil však tvrzení kritiků, že by dodatečné úpravy zásoby vody už neochránily.

"V současné době nelze spolehlivě odhadnout ani rychlost případných pozitivních dopadů těsnící stěny, které bude záviset na řadě faktorů, například i na velikosti srážek a výskytu sucha, které budou mít velký vliv obnovu původních hladin podzemní vody," vysvětlil Venera. "Proto by peníze z polských kompenzací měly neprodleně směřovat na přípravu a následnou realizaci staveb, které budou přivádět dostatek vody z oblastí nezasažených vlivem dolu Turów," dodal.

Česko dnes stáhlo žalobu u Soudního dvora Evropské unie, protože Polsko zaslalo finanční kompenzace. Poslalo smluvenou částku 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun). Z toho 35 milionů eur poputuje do Libereckého kraje, deset milionů eur má náležet českému státu.

Česko se na unijní soud obrátilo loni v únoru poté, co polské úřady schválily prodloužení těžby v dole do roku 2026. Podle české vlády se tak stalo bez dostatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí, což je i názor Evropské komise (EK). Varšava námitky Prahy i Bruselu odmítala. Soud pak loni v květnu nařídil Polsku ukončit práce v dole až do vydání konečného rozsudku. Protože se Varšava odmítla podřídit a těžba pokračuje, vyměřil soud Polsku pokutu půl milionu eur (12,2 milionu korun) denně. Částka vzrostla na skoro 70 milionů eur (1,7 miliardy korun). Penále se má přestat načítat dnem stažení žaloby.