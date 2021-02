Geofyzik: Mise Perseverance slibuje obrovský benefit světové vědě

Praha - Mise robotického vozítka Perseverance, které má na Marsu primárně pátrat po známkách mikrobiálního života v minulosti, slibuje obrovský benefit pro mezinárodní vědeckou komunitu. Data budou v budoucnu volně dostupná. Mise může poodhalit i poznatky spjaté s tamní sopečnou činností a atmosférou před miliardami let, řekl dnes ČTK Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Brož loni vzbudil velkou pozornost díky projektu, v němž zkoumal možnost bahenního vulkanismu v simulovaných podmínkách Marsu. Vozítko Perseverance (Vytrvalost) dnes čeká riskantní přistání na povrch Marsu.

Do kosmu se vozítko na palubě rakety Atlas V vydalo loni v červenci. Průzkumník má pátrat po známkách možného mikrobiálního života na rudé planetě v dávné minulosti i plnit úkoly pro přípravu budoucích cest lidí na Mars - bude třeba testovat metody výroby kyslíku z tamní atmosféry. Okamžik dosednutí stroje vědci naplánovali na 21:55 středoevropského času.

"V první fázi NASA razí politiku, že všechna data, která se pořídí, jsou volně dostupná. Takže kdokoliv, na celé planetě, má možnost stáhnout si fotografie chemických měření hornin. Všechno, co ta sonda zjistí, se dříve nebo později objeví na internetu," upozornil Brož. Právě dostupnost zaslaných dat, ale i vzorků, které mají na Zemi dopravit budoucí mise, podle vědce znamená obrovský benefit pro vědeckou komunitu po celém světě.

Brož je zvědavý především na vzorkování kráteru Jezero, kde má rover přistát. "Nachází se tam takové tmavé horniny, o kterých si myslíme, že by mohly být sopečného původu," podotkl vědec. "Tyto horniny by v sobě mohly mít různé malinkaté bublinky plynů, které by nám mohly říct něco o tom, jak vypadala atmosféra Marsu strašně dávno, kdy tyto horniny vznikaly - před 3,9, možná čtyřmi miliardami let," popsal vědec. Průzkum tak nese podle něj potenciál přinést informace jak o atmosféře, tak o sopečné činnosti na planetě.

"My si myslíme, že v pradávné historii Marsu tam byl vulkanismus mnohem více explozivní než výlevný, ale nevíme, proč přechod z toho explozivního na výlevný proběhl. A výzkum těchto sopečných hornin by do toho mohl vnést trochu více světla," vysvětlil vědec, který současný rover označil za "astrobiologa na kolečkách".

Na dotaz ohledně prvních dat Brož řekl, že fotografie místa přistání dorazí asi deset nebo 15 minut po přistání. "Pak bude následovat série kontrol, zda vše funguje, jak má. Ale ten časový plán je docela napnutý, protože vozítko musí stihnout primární misi během dvou let, takže záhy začne prozkoumávat horniny ve svém okolí, v závislosti na tom, kde právě přistane. Buď se vydá přímo k deltě a bude vzorkovat deltu, nebo se začne šťourat na dně, kde se ocitne. Měřit chemické složení hornin okolo sebe začne v podstatě hned, co se ta sonda zaktivuje. A data začnou náhle proudit zpátky," popsal vědec.

Zdůraznil, že sice nebudou zveřejněna hned, neboť nějaký čas potrvá embargo, během něhož tým, který za sondou stojí, stihne své analýzy a přípravy vědeckých publikací. Pak však půjdou "do světa", dodal Brož.