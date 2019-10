Gentiloni slíbil, že dohlédne na italský rozpočet jako na ostatní

Brusel - Evropská komise bude proti zpomalování ekonomiky bojovat využíváním rozpočtových nástrojů či posilováním investic. Europoslancům to dnes řekl navržený italský eurokomisař pro hospodářství Paolo Gentiloni, který rovněž přislíbil, že komise přijde s návrhem nového cla pro mimounijní firmy znečišťující ovzduší. Někdejší italský premiér na dotazy členů parlamentních výborů směřované ke kritizovanému italskému rozpočtu odpověděl, že bude ke své zemi přistupovat stejně jako ke všem ostatním.

Budoucí předsedkyně EK Ursula von der Leyenová Gentiloniho pověřila mimo jiné dohledem nad dodržováním paktu růstu a stability tak, aby umožňoval oživit ekonomiku investicemi a zároveň zajistil dodržování rozpočtových pravidel. Gentiloni zmínil, že k tomuto účelu hodlá využívat budoucí takzvaný rozpočet eurozóny, o jehož náplni momentálně jednají členské státy. Dalším nástrojem podle něj mohou být nové investiční programy. Gentiloni ale také podotkl, že na druhé straně bude dbát na snižování veřejných dluhů.

Unijní pravidla stanovují pro členské země přísnou rozpočtovou odpovědnost a některé země včetně Itálie se v posledních letech snaží Brusel přesvědčit, aby je v zájmu podpory růstu uvolnil.

Německý konzervativní europoslanec Markus Ferber levicovému expremiérovi připomněl, že ještě před několika lety z Říma kritizoval údajně příliš přísná rozpočtová pravidla EU.

"Chci aby tohle bylo úplně jasné. Nejsem a nebudu v komisi zástupcem jedné vlády," odpověděl Gentiloni na jeho dotaz, zda hodlá dbát na dodržování pravidel o rozpočtovém schodku a snižování veřejného dluhu také u Itálie. Řím čelí výtkám současné EK kvůli dřívějšímu návrhu rozpočtu, který přesahoval povolený schodek. Nová italská vláda nyní návrh přepracovává a Gentiloni dnes přislíbil, že k němu bude přistupovat "se stejnou pozorností a vážností" jako k rozpočtům ostatních zemí.

Jednou z priorit v hospodářské oblasti je pro von der Leyenovou podpora "zelené" ekonomiky. Gentiloni chce jako jeden z možných nástrojů použít poplatek, který by se vztahoval na dovoz zboží produkovaného ekologicky neodpovědnými firmami, které do EU dováží své zboží. Tento krok by mohl zasáhnout některé americké firmy a dále prohloubit obchodní napětí mezi USA a EU.

"Pokusíme se být ve věci uhlíkového cla velmi rychlí a efektivní," prohlásil s tím, že je nejprve třeba prověřit, zda bude případné clo v souladu s pravidly Světové obchodní organizace.

Navržený eurokomisař mluvil rovněž o plánu na vytvoření celounijního systému, který by v případě náhlého hospodářského otřesu pomohl podpořit nezaměstnané. Nedokázal však upřesnit, zda by měly jednotlivé státy v rámci tohoto mechanismu dostávat úvěry, či by mělo jít o přímou podporu z unijního rozpočtu.

Během tříhodinové zkoušky připravenosti, odhodlání a bezúhonnosti čelí Gentiloni stejně jako ostatní kandidáti celkem 25 dotazům europoslanců z výborů příslušných jeho portfoliu. Úspěšně zvládnuté slyšení je podmínkou, aby se stal součástí komise, kterou na říjnovém zasedání schválí plénum europarlamentu.

Gentiloniho vystoupení provázel na konci potlesk, který byl však vlažnější než u některých předchozích kandidátů. Členové nejsilnější lidovecké frakce dali najevo, že nejsou s jeho odpověďmi zcela spokojeni a mohli by vznést doplňující písemné otázky. O tom, zda bude Ital schválen, rozhodnou hlasováním zástupci všech frakcí ve výborech.

Pochybnosti dávali najevo i poslanci z výborů, před nimiž dopoledne vystoupila navržená estonská komisařka pro energetiku Kadri Simsonová. Během slyšení zaměřeného především na budoucnost energetické unie a snižování dopadů na klima podle některých členů EP odpovídala příliš vágně a ani u ní není vyloučeno dodatečné dotazování.