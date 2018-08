Praha - Generálním ředitelem státního podniku Lesů ČR se od září stane současný šéf Vojenských lesů a statků ČR (VLS) Josef Vojáček (47). Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) na tiskové konferenci. Do výběrového řízení na post odvolaného ředitele Daniela Szóráda se hlásilo jedenáct uchazečů, uvedlo již dříve ministerstvo. Vojáčka doporučila před jmenováním odborná komise.

Vojáček řekl, že zatím nepředpokládá personální změny ve vedení podniku, chce se nejdřív s prací konkrétních lidí seznámit. Koncepci rozvoje Lesů ČR chce založit na komunikaci s obchodními partnery, neziskovými organizacemi i dalšími hospodáři v krajině. Konkrétní kroky, které by mohly například změnit zadávání smluv na těžbu dřeva, nezveřejnil. Zakázky by se však podle něj měly zadávat pružněji. "Chtělo by to nepoužívat v rámci celé republiky jednotný mustr pro zadávání veřejných zakázek," řekl.

Podle něj se také nejspíš ještě upraví novela vyhlášky, která by měla umožnit druhově pestřejší vysazování nových stromů. Tu v minulosti kritizovaly neziskové organizace.

Vojáček je ředitelem Vojenských lesů a statků od roku 2014. Od 90. let působil v Lesích ČR. Ředitelem VLS byl také mezi lety 2004 a 2009.

Szóráda odvolal v polovině května bývalý ministr Jiří Milek (za ANO). Na podnik v poslední době mířila kritika za to, že zanedbal preventivní opatření proti šíření kůrovce, zvláště na Moravě. Po svém odvolání Szórád odmítl, že by kvůli jeho řízení podnik likvidaci kůrovcové kalamity nezvládl. Problém se podle něj netýká pouze lesů ve správě Lesů ČR, ale všech vlastníků lesů, a to i v sousedních zemích.

Podniku loni klesl čistý zisk o 26 procent na 3,08 miliardy korun z předloňských 4,16 miliardy korun. Byl to nejnižší zisk za posledních sedm let. Snížení zisku Lesy ČR přičetly především poklesu tržeb za dříví o 722 milionů korun a zvýšením tvorby rezerv o 206 milionů korun. Vojáček očekává, že podnik letos do státního rozpočtu odvede 2,5 miliardy korun.

Nový ředitel uvedl, že neví, kdo se ujme vedení VLS po jeho příchodu do podniku s více než 3500 zaměstnanci. Zřizovatelem VLS je ministerstvo obrany. "Je to věc zakladatele vojenských lesů a samozřejmě to, že se účastním výběrového řízení, jsem zakladateli oznámil," dodal na dotaz ČTK.

Toman řekl, že ministerstvo bude mimo jiné kvůli kůrovci chtít navýšit rozpočet úřadu. Jak již dříve ministerstvo sdělilo, bude chtít 3,5 miliardy korun navíc, z toho alespoň půl miliardy korun by mělo jít na boj proti kůrovci.

"V rámci řešení kůrovcové kalamity je připravena podpora asanace vytěženého dříví odkorněním, ošetřením postřikem nebo insekticidními sítěmi s cílem zabránit dalšímu šíření kůrovce. Vyšší podpora by pak měla být vyplácena při skladování asanovaného dříví mimo les. Pro urychlení obnovy napadených mladých porostů - lýkožrouty nebo václavkou smrkovou - bude podpora poskytována na odstranění porostů s ponecháním rozštěpkované dřevní hmoty na ploše," sdělilo již dříve ministerstvo.