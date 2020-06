Generální tajemník OSN vyzval Izrael, aby se vzdal anexe

New York - Generální tajemník OSN António Guterres vyzval Izrael, aby se vzdal záměru anektovat oblasti s izraelskými osadami na okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu. Pokud se anexe uskuteční, bude to podle Guterrese nejen nejvážnější porušení mezinárodního práva, ale vážně to poškodí i naděje na obnovu izraelsko-palestinských rozhovorů.

"Vyzývám izraelskou vládu, aby opustila plány na anexi," prohlásil Guterres v Radě bezpečnosti OSN. "Pokud bude realizována, stane se anexe nejvážnějším poručením mezinárodního práva, vážně naruší vyhlídky na řešení v podobě dvou států a podkopá možnosti na obnovu jednání," dodal. Upozornil tak na to, že začlenění části palestinského území pod Izrael zkomplikuje vznik budoucího palestinského státu.

Rozšíření izraelské svrchovanosti na palestinská území s izraelskými osadami je projektem dlouholetého premiéra Benjamina Netanjahua a je v souladu s kontroverzním mírovým plánem amerického prezidenta Donalda Trumpa na řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Pokud bude anexe schválena, Izrael by zabral až 30 procent Západního břehu, tedy území, s nímž Palestinci počítají pro svůj budoucí stát. Palestinská samospráva krok rozhodně odmítá.

Nová izraelská vládní koalice se dohodla, že o anexi začne jednat 1. července. Zatím kolem ní ale panuje mnoho nejasností, neexistují ještě mapy případně zabíraného území a ani časový harmonogram.

Izrael Západní břeh Jordánu obsadil za války v roce 1967 a postupně tam vystavěl osady pro asi půl milionu lidí, které chce nyní přičlenit pod svou svrchovanost.