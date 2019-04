Boston - Přestože hokejový útočník David Krejčí patří mezi nenápadné hráče, Boston Bruins si jeho služeb nesmírně cení. Generální manažer Don Sweeney o něm prohlásil, že je nejužitečnějším hráčem týmu. Dvaatřicetiletý centr už dvakrát ovládl kanadské bodování play off NHL. Boston na jeho výkony spoléhá i nyní. V sérii prvního kola vyřazovací části prohrává s Torontem 1:2.

"Podle mě je David náš zásadní, nejužitečnější hráč sezony, opravdový katalyzátor našeho týmu. Možná se mu nedostalo takové pozornosti, jakou si zasloužili ostatní hráči, ale David v průběhu celého ročníku podával ustálené výkony, od začátku do konce," řekl pro nhl.com Sweeney.

Krejčí si během uplynulé základní části ziskem 73 bodů za 20 branek a 53 asistencí v 81 utkáních vyrovnal osobní bodové maximum ze sezony 2008/2009. V počtu nahrávek si stanovil osobní rekord.

"David toho od sebe hodně očekává. Tuhle sezonu je zdravý. Musel na sobě pořádně pracovat. Na jídelníčku, na tréninku, na tom, aby se jako hráč posunul dál, když stárne. Tomu se musíte věnovat," poznamenal Sweeney.

"Zaslouží si velké uznání za to, kde se jako organizace nacházíme. Nejlepší hokej předvádí v play off, což náš tým těší," doplnil Sweeney.

Ve vyřazovacích bojích zaznamenal Krejčí ve 111 utkáních 88 bodů díky 33 gólům a 55 přihrávkám. V letech 2011 a 2013 dokonce vyhrál produktivitu play off. V obou případech postoupil Boston až do finále. V tom prvním porazil Vancouver a po 39 letech získal Stanley Cup, ve druhém podlehl Chicagu.

"Nemyslím si, že jsem byl nejlepší. Měl jsem kliku, že jsem měl po boku dobré spoluhráče. Prostě se stalo, že jsem nasbíral nejvíce bodů, ale nejlepší jsem nebyl," prohlásil skromně Krejčí. V letošní nadstavbové části bodoval pouze jednou díky gólu ve třetím utkání s Maple Leafs, prohru však neodvrátil.

"Play off začíná od začátku. Proto je tak vzrušující. Nezáleží na tom, jak dobře nebo špatně jste během základní části hráli. Dostanete se do vyřazovací části a začínáte od nuly. Všichni dostávají druhou šanci," dodal rodák ze Šternberku.

Za jeho povedenou sezonou stojí také fakt, že se přizpůsobil současnému trendu NHL. "Všichni víme, že se hokej zrychluje. Hráči jsou rychlejší, a to je přesně oblast, v níž jsem se chtěl zlepšit. Pozoruju na sobě, že bruslím rychleji, než si ostatní myslí," uvedl Krejčí.

Výrazně se také podílel na 27 gólech útočníka Jakea DeBruska, který odehrál v lize teprve druhý rok. "Každý se ptá, co je na něm to nejdůležitější. Podle mě je to jeho sebevědomí. Vždycky ho měl. Ať už hraje s kýmkoli, drží se svého stylu, a bez ohledu na to, kdo je s ním na ledě, boduje," podotkl dvaadvacetiletý DeBrusk.