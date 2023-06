Generál Surovikin byl zatčen kvůli vzpouře wagnerovců, píše The Moscow Times

Moskva - Ruský generál Sergej Surovikin, který je zástupcem velitele invazních vojsk na Ukrajině, byl zatčen, píše The Moscow Times s odkazem na dva anonymní zdroje blízké ministerstvu obrany. Jeho zatčení podle nich souvisí se sobotní ozbrojenou vzpourou, kterou podnikla Wagnerova žoldnéřská skupina v čele se svým šéfem Jevgenijem Prigožinem. Oficiální místa informace o údajném Surovikinově zatčení nepotvrdila. Podle listu The New York Times Surovikin o chystané vzpouře wagnerovců dopředu věděl.

Jeden ze zdrojů The Moscow Times řekl, že pro ruské vedení se "věci kolem Surovikina nevyvíjely dobře". Druhý uvedl, že během Prigožinovy vzpoury si Surovikin evidentně vybral špatnou stranu "a oni ho chytili za koule".

Americká média s odvoláním na zpravodajské zdroje informovala, že Prigožin informoval Surovinina o svém plánu zajmout ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. To dnes ale popřel mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Informace o Surovikinově zatčení podle The Moscow Times jako první zveřejnil ruský válečný bloger Vladimir Romanov. Generál údajně skončil v cele už 25. června a je v moskevské vazební věznici Lefortovo.

Surovikin od loňského října do letošního ledna velel ruským invazním vojskům na Ukrajině, pak ho na tomto postu nahradil náčelník generálního štábu Gerasimov. V minulosti se také účastnil druhé rusko-čečenské války, konfliktu v Tádžikistánu a velel ruským vojskům v Sýrii

Surovikin dopředu věděl o vzpouře wagnerovců, napsal NYT

Generál Surovikin podle listu The New York Times (NYT) dopředu věděl o chystané vzpouře Wagnerovy skupiny. USA se teď snaží zjistit, jestli ji tento bývalý velitel ruských jednotek nasazených na Ukrajině pomáhal i plánovat.

Deník své tvrzení opírá o vyjádření amerických činitelů, kteří mají k dispozici zpravodajské informace o víkendové revoltě, při níž wagnerovci obsadili Rostov na Donu na jihozápadě Ruska a postupovali také na Moskvu.

Informace o tom, že Surovikin věděl, co se chystá, podle NYT vede k otázkám, jakou podporu wagnerovci a jejich šéf Jevgenij Prigožin uvnitř vedení ruské armády měli. Američtí činitelé tvrdí, že existují náznaky, že i další ruští generálové mohli podporovat snahu Prigožina vynutit si změnu v čele ministerstva obrany a generálního štábu.

Ruský prezident Vladimir Putin se nyní podle amerických činitelů musí rozhodnout, jestli věří tomu, že Surovikin skutečně Prigožinovi pomáhal, a jak v takovém případě reagovat.