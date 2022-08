Generál Petr Pavel zahájí prezidentskou kampaň 6. září

Praha - Armádní generál Petr Pavel zahájí kampaň do prezidentských voleb 6. září, kdy představí svůj program. Poté začne objíždět kraje. Řekl to dnes při natáčení televizního pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Talkshow televize Prima odvysílá 30. srpna.

"Svůj program představím a kampaň naplno spustím v úterý 6. září. Od tohoto okamžiku také začnu objíždět kraje s cílem získat podporu občanů formou podpisů i příspěvků na kampaň," řekl Pavel při dnešním natáčení pořadu.

Uvedl, že do voleb jde jako nezávislý kandidát, potřebuje tedy nasbírat 50.000 podpisů občanů. Motivaci zapojit se do boje o Pražský hrad zdůvodnil tím, že chce pomáhat Česku v těžké době, kdy čelí několika krizím a také důsledkům války na Ukrajině. "Prezidentské volby budou o tom, zda si za hlavu státu vybereme člověka, který ví, jak se v krizi chovat a Česko tímto nelehkým obdobím provede," řekl ČTK bývalý šéf generálního štábu české armády a bývalý předseda Vojenského výboru NATO.

Další silný adept na zisk postu prezidenta Andrej Babiš chce své rozhodnutí, zda se zúčastní voleb, oznámit 28. října. Poslední termín pro předložení přihlášek kandidátů na prezidenta je 8. listopadu. Ke kandidatuře je potřeba buď zisk 50.000 podpisů voličů, nebo podpora 20 poslanců či deseti senátorů.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku. Z aktuálního volebního modelu agentury Median vyplývá, že šéf hnutí ANO Babiš má pro první kolo prezidentské volby stále největší podíl hlasů, ale v druhém kole by ho Pavel porazil. V prvním kole se podle volebního modelu agentury Median na společné třetí místo za Babišem a Pavlem posunuli senátor Marek Hilšer a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Podpora Babiše a Pavla v prvním kole volby, kdyby se konala nyní, zůstává stejná jako v předchozím modelu Medianu. Bývalý premiér Babiš by získal 25,5 procenta hlasů a Pavel 21 procent. Pavel má ale mírně vyšší volební potenciál. Při započtení všech lidí, kteří volbu daného kandidáta zvažují a nevylučují účast u voleb, by měl až 34,4 procenta hlasů. U Babiše by to bylo 33,5 procenta.

Ve druhém kole volby by pak Pavel zřejmě výrazně Babiše překonal. Podle modelu by získal 59,5 procenta hlasů rozhodnutých voličů, zatímco Babiš pouze 40,5 procenta.Velká část účastníků průzkumu - zhruba čtvrtina - si stále není jista, koho by ve druhém kole volila. Proto je podle Medianu zatím předčasné vyvozovat jednoznačné závěry o možném vítězi prezidentské volby.