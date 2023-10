Generál: Hamás se v komunikaci vrátil do doby kamenné a obelstil Izrael

Tel Aviv - Palestinskému hnutí Hamás, které v sobotu provedlo bezprecedentní krvavý útok na Izrael z Pásma Gazy, se řadu měsíců dařilo klamat izraelské tajné služby i díky tomu, že jeho lídři při plánování akce nepoužívali mobilní telefony či počítače. De facto se vrátili do "doby kamenné", míní penzionovaný izraelský generál Amir Avivi. Podle některých expertů citovaných serverem The Times of Israel (TOI) Hamás využil i rozkolu mezi izraelskými politiky a bezpečnostními složkami ohledně vládou prosazované soudní reformy, proti níž se v Izraeli od začátku roku konají masové protesty, či ohledně násilností židovských osadníků.

Zatímco se izraelské bezpečnostní služby při získávání zpravodajských informací stále více spoléhají na nejnovější technologie, teroristé z Hamásu se vrátili do "doby kamenné", míní generál Avivi. Hamás podle něj našel způsob, jak sledování obejít i tím, že nepoužíval pro plánování operace mobily ani počítače. Mnozí z šéfů jeho buněk také předem nevěděli, na co konkrétně se připravují, aby informace neunikla.

"Byli jsme šokováni tím, že na nás izraelská armáda nečeká," řekl podle stanice Channel 13 jeden z útočníků, kteří v sobotu ráno na několika místech překonali plot z Pásma Gazy do Izraele. "Jednu rodinu jsme pěšky vedli do Pásma Gazy asi dvě hodiny, aniž by nás někdo zastavil," řekl podle serveru TOI tento terorista, jehož izraelská armáda zadržela.

Podle tohoto radikála se Hamás na útok připravoval více než rok. "Povzbudili nás demonstrace v Izraeli," uvedl. Server The Times of Israel dnes v této souvislosti napsal, že někteří bezpečnostní činitelé i bývalí šéfové tajných služeb v posledních měsících opakovaně varovali vládu Benjamina Netanjahua, že protesty proti jeho soudní reformě narušují soudržnost bezpečnostních složek a ohrožují bezpečnost země. Proti justiční reformě byly i tisíce rezervistů.

Rozkol by v posledních měsících patrný mezi armádními činiteli a tajnými službami na jedné straně a některými krajně pravicovými vládními politiky i kvůli rostoucím střetům na okupovaném Západním břehu, kde izraelská armáda od loňska zintenzivnila razie proti palestinským radikálům. Letos tam zesílily také násilnosti židovských osadníků proti palestinským obyvatelům, k čemuž podle některých přispěly i postoje a výroky krajně pravicových ministrů prosazujících rozšiřování židovských osad.

Začátkem srpna mluvčí izraelské armády Daniel Hagari a šéf izraelské tajné služby Šin Bet Ronen Bar odsoudili násilí židovských osadníků na Západním břehu vůči Palestincům a uvedli, že "židovský terorismus" vůči Palestincům na Západním břehu přilévá olej do ohně terorismu palestinského. Bara za výroky kritizovalo několik vládních poslanců, ministr obrany Joav Galant se ho ale zastal. "Každý útok na tajnou službu poškozuje bezpečnost státu a jeho občanů," řekl Galant ke kritice ze strany vládních poslanců.

K sobotnímu útoku palestinských teroristů na Izrael dnes server The Times of Israel také napsal, že Hamás mnoho měsíců různými kroky vyvolával v izraelských bezpečnostních složkách dojem, že o konfrontaci s izraelskou armádou nemá zájem. Součástí této lsti bylo podle nejmenovaného izraelského bezpečnostního zdroje i distancování se od útoků jiné teroristické skupiny z Pásma Gazy, jež si říká Palestinský islámský džihád.

Agentura AP dnes citovala nejmenovaného představitele egyptských zpravodajských služeb, podle něhož Egypt, fungující často jako prostředník mezi Izraelem a Hamásem, opakovaně varoval izraelské činitele, že Hamás chystá "něco velkého". Podle něj se ale izraelští představitelé soustředili více na Západní břeh a varování stran Gazy nevěnovali dostatečnou pozornost.

