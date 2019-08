General-Anzeiger: Nová role Viktora Orbána v Bruselu

Brusel -Anzeiger) - Maďarský premiér Viktor Orbán se chová smířlivě. Od zvolení Ursuly von der Leyenové kolují spekulace o možných dohodách a příslibech mezi německou vládní Křesťanskodemokratickou unií (CDU) a Maďarskem, píše německý deník General-Anzeiger.

Orbán vždy uměl překvapit, zejména pokud jde o Evropskou unii. Ještě v březnu stála jeho strana Fidesz na hraně vyloučení z Evropské lidové strany, která v Bruselu zastřešuje křesťanské demokraty. Definitivní rozluka, v niž mnozí doufali, se však neuskutečnila.

Orbán se naopak dokonce stal důležitým hráčem při nominaci a volbě budoucí předsedkyně Evropské komise von der Leyenové. Její zvolení následně oslavoval slovy: "Zvolili jsme si do čela komise německou matku od rodiny, matku sedmi dětí. Nyní lze očekávat obrat směrem ke konzervativním hodnotám."

Od té doby se spekuluje o možných dohodách a příslibech mezi CDU kancléřky Angely Merkelové a Maďarskem. V budapešťských vládních kruzích se tvrdí, že tímto byly německé CDU předány "jasné požadavky", což Berlín striktně odmítá. Do těchto očekávání se údajně řadí silnější zohlednění zájmů Polska, Česka, Maďarska a Slovenska, které již roky blokují jakýkoliv pokrok ve věci migrace i další evropské legislativy.

Od chvíle, kdy byla von der Leyenová určena následnicí Jeana-Claude Junckera, však vane vítr z jiné strany. Orbán dokonce oznámil, že přepracuje kontroverzní reformu justice tak, aby tím předešel zahájení řízení EU proti Maďarsku kvůli vážnému ohrožení vlády práva. Jedná se o kosmetickou změnu nebo návrat k principům demokracie a vlády práva? To není dosud zřejmé. V Bruselu ale panuje skepse.

Orbán dokonce zcela překvapivě před jednáním o víceletém finančním rámci EU na léta 2021 až 2027 nabídl, že do Bruselu pošle více peněz, pokud ostatní členské státy učiní to samé. Namísto 1,1 procenta HDP by bylo možné odeslat 1,3 procenta. To Německo odmítlo, Orbán však tímto chytrým tahem vzbudil dojem, že je příznivcem EU.

Jako protislužbu by EU měla Maďarsku vyjít vstříc. Od nadcházející předsedkyně komise si slibuje zastavení řízení proti Maďarsku kvůli ohrožení vlády práva. Pro něco takového však chybí jakékoliv pádné indicie. Koneckonců, von der Leyenová ve svém kandidátském projevu před Evropským parlamentem jednoznačně požadovala silnější a nezávislejší mechanismus EU pro posuzování stavu vlády práva.

Orbán od političky CDU dále žádá, aby podpořila jmenování bývalého ministra spravedlnosti Lászlóa Trócsányiho do důležitého postu eurokomisaře pro obchod. Člen Fideszu platí za kontroverzní osobu, například obhajoval maďarské odmítnutí přijmout uprchlíky jako "ochranu evropských hodnot".

"Maďarsko zastupuje hodnoty, které jsou ve středovýchodní Evropě důležité, na Západě však ztratily význam," zdůraznil před rokem v jednom rozhovoru. Odmítl také koncept "otevřené společnosti" i evropské solidarity. Jeho nominace je proto považována za ožehavé téma. Z Evropského parlamentu již zaznívá, že Orbánův vazal typu Trócsányiho neprojde, dodává německý deník.