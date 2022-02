Geiger vyhrál závod sdruženářů na středním můstku, Portyk byl dvacátý

Peking - Na olympijských hrách pokračuje na středním můstku kralování německých sdruženářů, i když vítěz ze Soči a Pchjongčchangu Eric Frenzel nemohl na třetí zlato za sebou útočit kvůli koronaviru. Dnešní závod vyhrál Vinzenz Geiger, který si pro vítězství doběhl doběhl navzdory tomu, že se jako kontaktní osoba nakažených reprezentačních kolegů musel na ZOH pohybovat v omezeném režimu. Nejlepší český reprezentant Tomáš Portyk se po děleném třináctém místě ve skoku pohyboval ve skupině o jedenácté místo, ale v závěru desetikilometrového běhu ztratil a skončil s více než dvouminutovou ztrátou dvacátý.

Vedoucí muž po skoku Japonec Rjota Jamamoto udržel více než půlminutový náskok jen v prvním ze čtyř okruhů. Pak se na něj dotáhli Rakušan Lukas Greiderer a Němci Julian Schmid a Johannes Rydzek. Jamamoto se jich pokusil udržet, ale tempo nedokázal akceptovat a nakonec se propadl až na čtrnáctou příčku.

Z vedoucí trojice odpadl Schmid a kilometr a půl před cílem nastoupil Rydzek, který si vypracoval viditelný náskok a zdálo se, že si jede pro zlato. Pak mu ale úplně došly síly. V mírném stoupání na stadion se kolem něj přehnala skupina pronásledovatelů, která ještě na mezičase po 8,5 kilometrech ztrácela šestnáct sekund. Geiger si dojel pro zlato, které je jeho první individuální medailí na velké akci.

Do závodu přitom šel prakticky z karantény a z jedenáctého místa po skoku. "Poslední dny byly docela na hlavu, ale cítil jsem se dnes opravdu dobře," pochvaloval si pětadvacetiletý Geiger. "Nikdy se nesmíte vzdávat. Nevím, jak to vlastně funguje, ale je to neuvěřitelné," dodal německý sdruženář, jenž měl na startu běžecké části ztrátu 1:26 minuty. Těsně za ním finišoval Nor Jörgen Grabaak, bronz získal Greiderer. Naopak unavený Rydzek projel cílem s více než dvacetisekundovou ztrátou až pátý.

Někdejší juniorský mistr světa Portyk útočil při své třetí olympijské účasti na individuální maximum pod pěti kruhy, ale nakonec za devatenáctým místem ze závodu na velkém můstku z Pchjongčchangu 2018 těsně zaostal. Na středním můstku si ale oproti minulé olympiádě o čtyři místa polepšil.

"Beru to pozitivně. Na začátku sezony jsem si nedokázal představit, že tady budu nějak závodit, takže 20. místo je pěkné," řekl novinářům Portyk, jenž měl v přípravě na olympijskou sezonu téměř čtyřměsíční výpadek kvůli celkové únavě organismu. "Dneska to bylo docela běžecké. Po malém můstku nejsou takové rozestupy, takže to bylo těžké. Ke konci už mi docházely síly, byl jsem tam na provazu, na gumě. Teď už jenom vyhlížím velký můstek. Těším se, že se tam proletím a pak bude běh pro mě trochu lehčí," dodala česká jednička.

O příčku za Portykem projel o 26 sekund později cílem Lukáš Daněk, jenž si polepšil o čtyři místa. Jan Vytrval obsadil 26. pozici a Ondřej Pažout byl devětadvacátý.

Vedle Frenzela dnes kvůli koronaviru nemohl závodit ani král minulých tří sezon Jarl Magnus Riiber z Norska. V závodě se skokem na velkém můstku budou sdruženáři usilovat o olympijské medaile v úterý.

Severská kombinace (střední můstek/10 km): 1. Geiger (Něm.) 25:07,7, 2. Graabak (Nor.) -0,8, 3. Greiderer -6,6, 4. Lamparter (oba Rak.) -9,0, 5. Rydzek (Něm.) -21,8, 6. Herola (Fin.) -25,4, 7. A. Watabe (Jap.) -32,4, 8. Schmid (Něm.) -50,2, 9. Rehrl (Rak.) -1:09,6, 10. Oftebro (Nor.) -1:42,5, ...20. Portyk -2:08,7, 21. Daněk -2:34,1, 26. Vytrval -2:57,0, 29. Pažout (všichni ČR) -3:23,7.