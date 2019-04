Berlín - Český fotbalový obránce Theodor Gebre Selassie pomohl Brémám v německé lize gólem k sobotní výhře 2:1 nad Freiburgem. Brankář Werderu Jiří Pavlenka nedochytal zápas kvůli zranění stehna. Bayern zvítězil v nedělní dohrávce v Düsseldorfu 4:1 a vede tabulku o bod před Dortmundem. Borussia už v sobotu porazila Mohuč 2:0.

Bayern zápasu dominoval a do poločasové přestávky mu dvougólový náskok zajistil dvaadvacetiletý záložník Coman. Favorit nepolevil ani po změně stran a po rohovém kopu zvýšil Gnabry. Domácí sice snížili z penalty díky Lukebakiovi, ale konečné skóre stanovil Goretzka. Mnichovský velkoklub prohrál naposledy v lize na začátku února v Leverkusenu.

Radost mnichovského celku pokazilo zranění brankáře Manuela Neuera, kterého vystřídal v 53. minutě Sven Ulreich. Třiatřicetiletá opora si poranila bez cizího přičinění lýtkový sval. "Je to stejné lýtko, které ho trápilo před dvěma týdny, musíme si počkat na další vyšetření," uvedl trenér Bayernu Niko Kovač.

Hoffenheim v sestavě s českým obráncem Pavlem Kadeřábkem zvítězil na domácím hřišti nad Herthou Berlín 2:0. Na straně hostů do zápasu nezasáhl Vladimír Darida, který je stále zraněný.

Hoffenheim poslal do vedení po téměř půlhodině hry záložník Amiri, jenž prostřelil brankáře Jarsteina s pomocí levé tyče a zaznamenal první gól v sezoně. Ve druhé půli pojistil výhru teprve devatenáctiletý Nelson, který se trefil v lize už posedmé.

Hoffenheim se po třetím vítězství za sebou posunul na poslední pohárové, šesté místo, o které přišel Wolfsburg po sobotní prohře v Lipsku. Hertha zůstala bez bodu popáté v řadě a je jedenáctá.

Frankfurt po šesti výhrách za sebou překvapivě podlehl na domácím hřišti Augsburgu 1:3, i přes porážku ale zůstal na čtvrtém místě. Domácí vstoupili do utkání dobře, už ve 14. minutě se trefil po přihrávce Kostiče Paciencia, hosté ale díky dvěma gólům Richtera výsledek do poločasu otočili. Pro jednadvacetiletého záložníka to byly první dva góly v sezoně.

Na začátku druhé půle dostal červenou kartu záložník domácích Fernandes a oslabený Frankfurt dorazil třetím gólem Gregoritsch.

Augsburg oplatil Frankfurtu porážku z první poloviny sezony (1:3) a navýšil náskok na sestupové pásmo na sedm bodů.

Dortmundu zajistil tři body slepenými góly z prvního poločasu záložník Sancho. Mladý anglický reprezentant se dvakrát prosadil v pokutovém území po přihrávce před branku. Ve věku 19 let a 19 dní se stal nejmladším hráčem v historii, který dal v bundeslize 11 gólů.

Mohuč v závěru zkorigovala skóre gólem Quaisona. Borussia ale tři body uhájila a částečně odčinila debakl 0:5 s Bayernem z minulého kola.

Pavlenka odchytal celý bezbrankový první poločas, do druhého už ale nenastoupil a svůj ligový debut v dresu Brém si odbyl řecký brankář Kapino. Zranění českého reprezentanta by nemělo být vážné. "Pavlenka dostal úder do stehna. Myslím si, že za týden v Mnichově proti Bayernu se do branky vrátí," uvedl po zápase trenér Werderu Florian Kohfeldt.

Skóre otevřel až v 77. minutě hlavou Klaassen a stejným způsobem po rohovém kopu se prosadil o osm minut později potřetí v sezoně Gebre Selassie. Freiburg v nastavení už jen snížil zásluhou Waldschmidtovy dorážky.

Werder neprohrál 14 soutěžních utkání v řadě a posunul se na pohárové šesté místo. Využil zaváhání Wolfsburgu, který prohrál 0:2 v Lipsku. Druhý gól domácích vstřelil útočník Werner, jenž dal 14. branku v sezoně.

Před "Vlky" se posunul i Leverkusen po výhře 1:0 ve Stuttgartu. Jedinou branku vstřelil z penalty ve 100. soutěžním zápase za klub devatenáctiletý útočník Havertz. Stal se tak druhým nejmladším hráčem, který nastřílel v bundeslize dvacet gólů.

Norimberk si páteční remízou 1:1 se Schalke opět zkomplikoval boj o záchranu. Předposlední tým tabulky v zápase neproměnil penaltu, a když se v závěru dostal vedení, vzápětí o něj přišel. Záložník Ondřej Petrák zůstal v domácím mužstvu mezi náhradníky.

Německá fotbalová liga - 29. kolo:

Norimberk - Schalke 1:1 (83. Kubo - 85. Nastasič), Brémy - Freiburg 2:1 (77. Klaassen, 85. Gebre Selassie - 90.+3 Waldschmidt), Hannover - Mönchengladbach 0:1 (53. Raffael), Lipsko - Wolfsburg 2:0 (16. Kampl, 28. Werner), Stuttgart - Leverkusen 0:1 (64. Havertz z pen.), Dortmund - Mohuč 2:1 (17. a 24. Sancho - 83. Quaison), Hoffenheim - Hertha Berlín 2:0 (29. Amiri, 76. Nelson), Düsseldorf - Bayern Mnichov 1:4 (88. Lukebakio - 15. a 41. Coman, 55. Gnabry, 90.+2 Goretzka), Eintracht Frankfurt - Augsburg 1:3 (14. Paciencia - 31. a 45.+4 Richter, 84. Gregoritsch).

1. Bayern Mnichov 29 21 4 4 78:29 67 2. Dortmund 29 20 6 3 68:36 66 3. Lipsko 29 17 7 5 55:22 58 4. Eintracht Frankfurt 29 15 7 7 57:34 52 5. Mönchengladbach 29 15 6 8 48:35 51 6. Hoffenheim 29 12 11 6 60:39 47 7. Brémy 29 12 10 7 52:41 46 8. Leverkusen 29 14 3 12 51:48 45 9. Wolfsburg 29 13 6 10 47:44 45 10. Düsseldorf 29 11 4 14 39:56 37 11. Hertha Berlín 29 9 9 11 41:48 35 12. Mohuč 29 9 6 14 34:50 33 13. Freiburg 29 7 11 11 39:50 32 14. Augsburg 29 7 7 15 40:55 28 15. Schalke 29 7 6 16 30:47 27 16. Stuttgart 29 5 6 18 27:61 21 17. Norimberk 29 3 9 17 24:54 18 18. Hannover 29 3 5 21 25:66 14