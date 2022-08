Gebauer na mikulovském sympoziu vytvořil dvě sochy a 20 pláten

Mikulov (Břeclavsko) - Jeden z účastníků mikulovského výtvarného sympozia Dílna, osmdesátiletý Kurt Gebauer, vytvořil v jeho průběhu dvě sochy a dvacítku pláten. Jeho socha Radost je k vidění v malém zámeckém parčíku a postupem času se bude měnit, řekl ČTK Gebauer.

Fotogalerie

"Je to železná konstrukce ve tvaru ženské sukně s rozpaženýma rukama. Z nabízených míst se mi toto zdálo nejzajímavější, protože se na Radost dá dívat proti obloze, je tu vidět střecha židovské synagogy i zámecké zdi," poznamenal výtvarník. Počítá s tím, že konstrukcí v průběhu let proroste zeleň, a její podoba se tak bude proměňovat.

Sochu vytvořil ve spolupráci s místní kovodílnou, druhá socha, která se zařadí do cyklu Trubkouni, ještě vzniká. "Panu Prokešovi z Kovo Prokeš se naše spolupráce líbila. Radost vznikla, když jsem přišel k nim do kovodílny, kde mají i obchod s materiálem, a dívali jsme se, jaký materiál je k dispozici, aby jej nemuseli objednávat. Na sochu trubkouna ale museli objednat trubky, to bude nějaký čas trvat," dodal Gebauer.

Kromě soch se v průběhu posledního měsíce v Mikulově věnoval hlavně malování. Vytvořil dvacítku pláten, které inspirovaly hlavně zážitky z bazénu na střeše mikulovského hotelu. "Abych se udržel ve formě, tak chodím plavat. Nejblíž byl bazén na střeše hotelu Galant a vlastně všechno, co jsem tu namaloval, jsem tam viděl při plavání. Jsou odtamtud úžasné výhledy," řekl výtvarník.

Letošní ročník mikulovského sympozia je už devětadvacátý. Kurátorem ročníku je Julius Reichel. Pozvání na sympozium přijali kromě Kurta Gebauera i Roman Výborný, David Krňanský, Roel van der Linden, Filip Dvořák a Sofie Švejdová. Slavnostní vernisáž děl, která v průběhu měsíce v Mikulově vytvořili, se uskuteční v sobotu od 18:30.

Mikulovského výtvarného sympozia se dosud zúčastnilo více než 150 umělců z Česka i zahraničí, mnozí se opakovaně vrací. Díla, která na zámku vytvoří, se stávají součástí stálé městské sbírky výtvarného umění. Nyní sbírku tvoří více než 450 děl od fotografií přes grafiku, malbu, plastiku, instalace až po videoart. Celková hodnota sbírky podle posudků soudních znalců přesahuje 40 milionů korun.