Gebauer, Charousek a Habermannová vytvořili u Dobřichovic sochy z mramoru

Dobřichovice (u Prahy) - Kurt Gebauer, Pavel Charousek a Elisabeth Habermannová vytvořili u Dobřichovic sochy ze tří druhů mramoru. Přibudou do venkovní galerie na cestě z Dobřichovic do Karlíka. Jde o výsledek osmého ročníku mezinárodního sochařského symposia Cesta mramoru. Veřejnosti autoři svá díla představí na nedělní odpolední vernisáži pod lávkou prof. Karla Lewita. ČTK to dnes za pořadatele řekl Lukáš Váňa.

Tvůrce oslovuje otec Lukáše Váni sochař Petr Váňa, vybírá zajímavé osobnosti nejen z ČR, ale i zahraničí. Obvykle mezi nimi bývá alespoň jedna žena. Jejich práce začíná většinou měsíc před vernisáží, ale ještě před zahájením si autoři osobně vybírají kamenné bloky, ze kterých budou tvořit. Díla letos vznikla nejen z místního materiálu, sliveneckého mramoru. "V Dobřichovicích bývala fabrika na zpracování mramoru. Lom už je zavřený," uvedl Lukáš Váňa. Dodal, že občas se nějaký blok ještě najít podaří.

Kurt Gebauer letos tvořil právě z místního mramoru velkoformátovou sochu připomínající postavu. Pavel Charousek vytesal nadživotní hlavu z francouzského mramoru svatá Anna. Pojmenoval ji Svědek. A Elisabeth Habermannová vytvořila z mramoru z lomu Nehodiv průzor v podobě clony.

Sochařské symposium Cesta mramoru vzniklo před 20 lety. Už při nich vzniklo na 30 děl, několik z nich je i na dalších místech v Dobřichovicích. Sochy postupně obklopují cestu mezi Dobřichovicemi a Karlíkem, vždy s novými díly přibude kus její dlážděné části. Na začátku cesty je historické sousoší a na jejím konci karlický kostel svatého Martina a Prokopa.